Rosa Vicente, 57 años: "Me duele en el alma cerrar la tienda. Echaré de menos a mi clientela"

Hace más de 30 años, Rosa Vicente Tena, de 57 años, llegó un día a Castelló procedente de Mosqueruela junto a su cuñada para comprar unos cuadros de medio punto a los que eran aficionadas y ese fue el germen de la Mercería Rosa. Si bien ambas se establecieron en Mercería Maruja, también ubicada en la calle Trinidad al ofrecerles hacerse cargo del negocio donde trabajaron durante 16 años, Rosa Vicente inició años más tarde en su actual establecimiento que, "con toda la pena de mi corazón cerraré a finales de mes". Y es que Mercería Rosa es todo un emblema en el barrio del Raval de la Trinitat después de tanto tiempo ofreciendo servicio principalmente a los castellonenses que residen en esta zona porque en este local se pueden encontrar todo tipo de productos relacionados con la mercería, ropa interior, hilos, cremalleras, puntillas y la lana como especialidad.

Rosa Vicente, ese martes, en su establecimiento que cerrará a finales de este mes. / P. A.

De hecho, Rosa Vicente es especialista en tejer medias para los trajes de cavaller y lo hace desde el principio de abrir sus locales, hace más de 30 años. "Incluso he ido perfeccionando esta indumentaria", ha explicado.

Ahora ha llegado el momento de cerrar su tienda "porque, después de la pandemia, las ventas dieron un bajón del que no se recuperaron y tenía miedo de no llegar a la jubilación". "Me duele en el alma cerrar el 28 de febrero porque mi establecimiento es de toda la vida y mi clientela, a la que echaré de menos, es mi familia", ha destacado Rosa Vicente, quien ha lamentado la clausura del pequeño comercio.

Rosa recuerda con cariño "el éxito más grande de la tienda que fue hacer el traje de Comunión de su hija, Lucía Mollón, con 4.000 metros de hilo de seda". El oficio también ha quedado, en cierta forma, en su hijo Agustín Mollón. Él fue el que hizo una alfombra con el escudo del CD Castellón con 72 ovillos de lana de 340 metros cada uno de ellos. Un trabajo que Rosa Vicente muestra con orgullo.

Alfombra con el escudo del CD Castellón realizada por el hijo de Rosa, Agustín Mollón, con 73 ovillos de lana. / P. A.

Ahora, se dedicará a su nuevo trabajo, con ilusión, aunque siempre recordando lo que ha sido su labor de toda la vida y que ha desempeñado, de forma especial, en Mercería Rosa. Seguro que el barrio, su barrio, también la echará de menos.