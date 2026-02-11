Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre de tiendaNoche tropicalEmpleo nueva franquiciaIncendio Vila-realConciertos Magdalena 2026Circula a 185 km/h
instagramlinkedin

Colaboración entre administraciones

El motivo por el que la UME desembarcará en Castelló el martes

Los castellonenses tendrán la oportunidad de conocer a esta unidad del Ejército que ha trabajado en la provincia en la pandemia, incendios y fuertes lluvias

Puesto de Mando que llegará a Castelló, en una exposición en Elche.

Puesto de Mando que llegará a Castelló, en una exposición en Elche. / AXEL ALVAREZ

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Los castellonenses tendrán la oportunidad de conocer de cerca a la Unidad Militar de Emergencias (UME) procedente de la Base Militar Jaime I de Bétera en la exposición de nueve vehículos y 20 efectivos además de un estand informativo en la plaza Mayor que se completará con la charla abierta al público bajo el título Gestión en las catástrofes: una responsabilidad compartida, la UME, que se celebrará a las 12.00 horas en el salón de plenos del consistorio y será impartida por el Jefe de Relaciones Institucionales y Comunicación Pública del batallón de Intervención de Bétera, BIEM III de la UME , comandante Manuel Parraga Rodríguez. Por la tarde será en la Diputación Provincial y estrará dirigida a colectivos profesionales.

"La UME genera confianza y tranquilidad en los momentos más difíciles”

Begoña Carrasco

— Alcaldesa de Castelló

Así lo han explicado este martes la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls; y el subdelegado de Defensa en Castellón, el coronel Moisés Izquierdo, quienes han concretado que será el próximo martes 17 de febrero de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas cuando tenga lugar esta jornada cuyo fin es acercar el trabajo de la UME a la ciudadanía así como reforzar el vínculo entre los que siven y la sociedad a la que protegen, según ha destacado Carrasco.

La subdelegada del Gobierno, Antonia Garcia Valls; la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y el subdelegado de Defensa en Castellón, Moisés Izquierdo.

La subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls; la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y el subdelegado de Defensa en Castellón, Moisés Izquierdo. / Mediterráneo

Los visitantes podrán conocer de cerca los vehículos y recursos especializados, entre ellos un camión Puesto de Mando, un camión autobomba en configuración invernal, un vehículo terrestre no tripulado, una máquina empujadora de ingenieros, un vehículo táctico todoterreno, dos motocicletas de Policía Militar, una ambulancia de soporte vital y un remolque con embarcación.

Además, se instalará un estand informativo integrado en la exposición para ofrecer información a las personas interesadas en el acceso a las Fuerzas Armadas, ya que hasta el 22 de febrero permanece abierto el plazo para optar a las plazas de Tropa y Marinería.

Camión autobomba que también podrán conocer los castellonenses.

Camión autobomba que también podrán conocer los castellonenses. / AXEL ALVAREZ

Para Carrasco, “esta jornada nos acercará al trabajo que realiza la UME, que como hemos visto recientemente actúa con preparación, coordinación y valentía, anteponiendo siempre la seguridad de los demás”. La alcaldesa ha querido recordar que el trabajo de esta unidad especializada "genera confianza y tranquilidad en los momentos más difíciles”.

Interior del Puesto de Mando.

Interior del Puesto de Mando. / AXEL ALVAREZ

Por su parte, García Valls ha recordado que la UME ha explicado que la UME “es una garantía de seguridad, especialmente por su cercanía, que permite una actuación inmediata, ya que sus equipos están preparados para salir en un plazo máximo de 15 minutos”. Ha destacado, también, que ha estado en Castellón en varias ocasiones como en la pandemia, los incendios de les Useres, Bejís y el fuego desestacionalizado de Villanueva de Viver, en el caso de Filomena cuando sacaron a personas de vehículos entre Segorbe y Barracas y debido a las fuertes lluvias en Vila-real y Almassora.

Noticias relacionadas y más

"La UME es una garantía de seguridad, especialmente por su cercanía"

Antonia García Valls

— Subdelegada del Gobierno en Castellón

Fibalmente, el coronel Izquierdo señaló que desde Defensa "traemos una unidad emblemática de las Fuerzas Armadas con la intención de acercarlas a la sociedad castellonense, para que puedan interactuar con sus miembros, sentirlas más próximas, conocer los medios de los que disponen y aprender un poco más sobre su labor». Subrayó «la importancia de las charlas que se impartirán tanto a la ciudadanía como a los profesionales, para que puedan conocer de primera mano el trabajo que desarrolla esta unidad».

"Traemos una unidad emblemática de las Fuerzas Armadas"

Moisés Izquierdo

— Coronel subdelegado de Defensa en Castellón

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
  2. Cierra la tienda con más robos de Castelló tras las obras de la Avenida Valencia: 'Era un sinvivir
  3. La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
  4. Restaurantes míticos de Castelló en el recuerdo
  5. Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles
  6. 14 años trabajando para que se queme todo en una hora'. Habla el dueño de la nave calcinada en la Ciudad del Transporte
  7. Activan su cesión: todas las novedades sobre el edificio de la antigua comisaría en Castelló
  8. Ya hay fecha para abrir el Mercat Central de Castelló provisional en Santa Clara

La rehabilitación de viviendas en el grupo Sequiol de Castelló llega hasta el 70%

La rehabilitación de viviendas en el grupo Sequiol de Castelló llega hasta el 70%

La Policía Local se pone al día contra el problema de las okupaciones en Castelló

La Policía Local se pone al día contra el problema de las okupaciones en Castelló

El motivo por el que la UME desembarcará en Castelló el martes

El motivo por el que la UME desembarcará en Castelló el martes

El PSOE de Castelló inicia acciones legales contra el 'basurazo' y el PP lo acusa de "embarrar"

El PSOE de Castelló inicia acciones legales contra el 'basurazo' y el PP lo acusa de "embarrar"

La reacción de Vox a la presencia del PP en una charla sobre regularización de inmigrantes en Castellón

La reacción de Vox a la presencia del PP en una charla sobre regularización de inmigrantes en Castellón

Lleno en la charla sobre la regularización extraordinaria en Castellón

Rosa Vicente, 57 años: "Me duele en el alma cerrar la tienda. Echaré de menos a mi clientela"

Rosa Vicente, 57 años: "Me duele en el alma cerrar la tienda. Echaré de menos a mi clientela"

El PP y Vox presumen, por separado, del cambio de nombre de la plaza que ahora se llama Nou d'Octubre

El PP y Vox presumen, por separado, del cambio de nombre de la plaza que ahora se llama Nou d'Octubre
Tracking Pixel Contents