El motivo por el que la UME desembarcará en Castelló el martes

Los castellonenses tendrán la oportunidad de conocer de cerca a la Unidad Militar de Emergencias (UME) procedente de la Base Militar Jaime I de Bétera en la exposición de nueve vehículos y 20 efectivos además de un estand informativo en la plaza Mayor que se completará con la charla abierta al público bajo el título Gestión en las catástrofes: una responsabilidad compartida, la UME, que se celebrará a las 12.00 horas en el salón de plenos del consistorio y será impartida por el Jefe de Relaciones Institucionales y Comunicación Pública del batallón de Intervención de Bétera, BIEM III de la UME , comandante Manuel Parraga Rodríguez. Por la tarde será en la Diputación Provincial y estrará dirigida a colectivos profesionales.

"La UME genera confianza y tranquilidad en los momentos más difíciles” Begoña Carrasco — Alcaldesa de Castelló

Así lo han explicado este martes la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls; y el subdelegado de Defensa en Castellón, el coronel Moisés Izquierdo, quienes han concretado que será el próximo martes 17 de febrero de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas cuando tenga lugar esta jornada cuyo fin es acercar el trabajo de la UME a la ciudadanía así como reforzar el vínculo entre los que siven y la sociedad a la que protegen, según ha destacado Carrasco.

La subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls; la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y el subdelegado de Defensa en Castellón, Moisés Izquierdo. / Mediterráneo

Los visitantes podrán conocer de cerca los vehículos y recursos especializados, entre ellos un camión Puesto de Mando, un camión autobomba en configuración invernal, un vehículo terrestre no tripulado, una máquina empujadora de ingenieros, un vehículo táctico todoterreno, dos motocicletas de Policía Militar, una ambulancia de soporte vital y un remolque con embarcación.

Además, se instalará un estand informativo integrado en la exposición para ofrecer información a las personas interesadas en el acceso a las Fuerzas Armadas, ya que hasta el 22 de febrero permanece abierto el plazo para optar a las plazas de Tropa y Marinería.

Camión autobomba que también podrán conocer los castellonenses. / AXEL ALVAREZ

Para Carrasco, “esta jornada nos acercará al trabajo que realiza la UME, que como hemos visto recientemente actúa con preparación, coordinación y valentía, anteponiendo siempre la seguridad de los demás”. La alcaldesa ha querido recordar que el trabajo de esta unidad especializada "genera confianza y tranquilidad en los momentos más difíciles”.

Interior del Puesto de Mando. / AXEL ALVAREZ

Por su parte, García Valls ha recordado que la UME ha explicado que la UME “es una garantía de seguridad, especialmente por su cercanía, que permite una actuación inmediata, ya que sus equipos están preparados para salir en un plazo máximo de 15 minutos”. Ha destacado, también, que ha estado en Castellón en varias ocasiones como en la pandemia, los incendios de les Useres, Bejís y el fuego desestacionalizado de Villanueva de Viver, en el caso de Filomena cuando sacaron a personas de vehículos entre Segorbe y Barracas y debido a las fuertes lluvias en Vila-real y Almassora.

"La UME es una garantía de seguridad, especialmente por su cercanía" Antonia García Valls — Subdelegada del Gobierno en Castellón

Fibalmente, el coronel Izquierdo señaló que desde Defensa "traemos una unidad emblemática de las Fuerzas Armadas con la intención de acercarlas a la sociedad castellonense, para que puedan interactuar con sus miembros, sentirlas más próximas, conocer los medios de los que disponen y aprender un poco más sobre su labor». Subrayó «la importancia de las charlas que se impartirán tanto a la ciudadanía como a los profesionales, para que puedan conocer de primera mano el trabajo que desarrolla esta unidad».