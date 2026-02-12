Castelló 'vende' en Bruselas la Casa de la Familia como proyecto pionero en Europa

El concejal de Familia e Infancia, Alberto Vidal, ha participado en la 5ª edición del Congreso European Network of Family-Friendly Municipalities, una red a la que pertenece Castellón desde 2024 y que reúne a ciudades de toda Europa que implementan políticas con perspectiva de familia con el objetivo de poner a la familia en el centro de las políticas públicas, y donde ha vendido la Casa de la Familia de Castelló como proyecto pionero en Europa. El encuentro ha tenido lugar en el Comité Europeo de las Regiones del Parlamento Europeo en Bruselas, donde representantes de 14 ciudades de 10 países han compartido experiencias y proyectos innovadores en el ámbito de las políticas familiares. Hay que recordar que Mediterráneo ya adelantó que esta Casa de la Familia se abrirá en un espacio de la calle Mayor.

Durante su intervención en Bruselas, Vidal ha destacado la futura Casa de la Familia de Castellón como una iniciativa pionera que se inaugurará próximamente en la ciudad y que aspira a convertirse en un referente europeo de atención integral a las familias desde el ámbito local. El concejal ha expuesto las líneas estratégicas de este proyecto municipal, destacando su vocación de servicio público y su carácter transversal, orientado a ofrecer apoyo, orientación y recursos a todas las familias castellonenses, con especial atención a familias numerosas y monoparentales.

Los detalles

La Casa de la Familia será impulsada por el Ayuntamiento de Castellón, a través de la concejalía de Familia e Infancia, en colaboración con las asociaciones Más de Dos, Familias Monoparentales de la Comunidad Valenciana (FAMOCOVA) y Familias Numerosas de Castellón (FANUCAS), y se concibe como un centro municipal de atención integral destinado a mejorar la calidad de vida familiar y fortalecer la cohesión social. El proyecto tiene como finalidad establecer en la ciudad un espacio de referencia en políticas familiares locales, promoviendo la igualdad de oportunidades, el bienestar familiar y la participación activa de las familias, y está previsto que abra sus puertas a la ciudadanía en los próximos meses.

Entre los objetivos principales del centro se encuentran facilitar información y orientación sobre derechos, ayudas y recursos disponibles, ofrecer acompañamiento profesional en ámbitos como el jurídico, psicológico o de mediación, y promover la conciliación de la vida familiar, laboral y personal. Asimismo, la Casa de la Familia fomentará espacios de formación, encuentro y participación y pondrá en valor la contribución de las familias al desarrollo social y económico de Castellón.

Actividades formativas

Además, la Casa de la Familia desarrollará actividades formativas y educativas relacionadas con la salud, la nutrición, el bienestar familiar y la economía doméstica, junto con iniciativas lúdicas y de acompañamiento educativo que favorezcan el fortalecimiento de los vínculos familiares. En el ámbito de la conciliación y la corresponsabilidad, se impulsarán talleres específicos y un banco de recursos materiales que faciliten la organización de la vida familiar y laboral, reforzando el equilibrio entre responsabilidades personales y profesionales.

En materia de participación comunitaria, se promoverá la creación de una Comisión de Familias para colaborar con el Ayuntamiento, la organización de encuentros intergeneracionales y eventos, así como el fomento del voluntariado familiar y el trabajo en red con asociaciones del municipio. La Casa de la Familia también garantizará una atención prioritaria a familias en riesgo de exclusión social, en coordinación con los Servicios Sociales Municipales y entidades sociales, reforzando la mediación y el acompañamiento individualizado en situaciones de vulnerabilidad.

Vidal ha subrayado que “la Casa de la Familia será un punto de encuentro, apoyo y esperanza para todas las familias de Castellón, un lugar donde nadie se sienta solo y donde todas las familias puedan encontrar orientación y acompañamiento”. En este sentido, ha insistido en que “el objetivo principal del proyecto es ofrecer un recurso cercano, accesible y útil, capaz de dar respuesta tanto a las necesidades cotidianas como a las situaciones más complejas que puedan atravesar los hogares castellonenses, reforzando así el tejido social de la ciudad”.

Además, el edil ha señalado que “la participación en este congreso europeo permite situar a Castellón como ejemplo de políticas con perspectiva de familia y reforzar el compromiso municipal de proteger, fortalecer y situar a la familia en el centro de la acción pública”. Vidal ha destacado que “compartir esta iniciativa en un foro internacional supone un reconocimiento al trabajo que se está desarrollando desde el Ayuntamiento y una oportunidad para intercambiar experiencias con otras ciudades europeas que avanzan en la misma línea”.

Por último, ha recordado que, con su apertura prevista próximamente, “la Casa de la Familia se presenta como una herramienta clave para responder a las necesidades reales de las familias castellonenses en su día a día, ofreciendo información, asesoramiento y acompañamiento profesional en un único espacio de referencia”.