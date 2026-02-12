Castelló da luz verde a otras 19 VPP junto a la playa

La junta de gobierno local ha aprobado este jueves la licencia urbanística para la construcción de un edificio de 19 viviendas protegidas de nueva construcción (VPNC) en cautro plantas en la calle Calíope esquina con calle Talía, cerca de la acequia de l'Obra y de la avenida Ferrandis Salvador. Además, también se edificarán otros 19 garajes, zonas comunes y 38 plazas de aparcamiento en un solar que en el Plan General figura para este tipo de pisos e impulsados por un promotor privado, según ha informado el portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales.

Además, el equipo de gobierno ha autorizado la apertura al Centro Comercial Salera y a Carrefour para el 29 de junio, día de Sant Pere y festivo local ya que, por ley, pueden solicitarlo al haber dos festivos seguidos (domingo y lunes), ha aprobado la contratación del suministro e instalación de analizadores de sulfatos y nitratos en el marco del Proyecto de Digitalización del Uso Urbano del Agua (SINARGIA 9) y ha adjudicado a Ambulancias CSA el contrato del servicio de asistencia sanitaria municipal (SAS municipal), junto con la convocatoria de subvenciones en materia de salud pública y la adjudicación del servicio de recogida y eliminación de pilas usadas. "Este último contrato es uno de los tres reservados a empresas de iniciativa social, junto al de jardinería de espacios municipales y recogida de ropa usada", ha dicho Sales.

Sales: "Estamos 'ojo avizor' para que en Castellón no suceda lo de Alicante con las VPP" El portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, ha asegurado que el Ayuntamiento de Castelló "está ojo avizor' para que aquí no ocurra lo que ha sucedido en Alicante con las VPP". Hay que recordar que en la localidad valenciana lograron una vivienda de este tipo familiares de concejales y técnicos municipales. "Hay que ser ejemplares", ha dicho Sales, quien ha destacado que es la empresa constructora con los requisitos que marca la Generalitat Valenciana la que realiza la lista de adjudicación, "por lo que no es de competencia municipal".

El portavoz también ha señalado que el consistorio ha adjudicado el servicio de creación, implementación y gestión de una estrategia de comunicación y contenidos en las redes sociales dependientes del Área de Seguridad Pública y Emergencias para mantener informada a la ciudadanía por casi 29.000 euros y por un año de duración y ha hecho especial hincapié en la contratación de vigilancia y seguridad privada en tres edificios públicos de la ciudad que son Borrull, el centro Urban y las dependencias de servicios sociales del distrito Norte en la calle Historiador Escolano (barrio la Guinea).

Por otra parte, el edil ha explicado que el Ayuntamiento de Castelló verá qué mecanismo marca la ley para elegir a un nuevo director de la Banda Municipal en el caso de que el actual (Marcel Ortega) ratifique a través de un escrito su intención de no volver a ocupar ese puesto, tras las dos prórrogas solicitadas. "Recursos Humanos ya le ha solicitado qué va a hacer", ha concluido.