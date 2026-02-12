Devuelven 200 euros de una multa en Castelló porque el agente local no puso el tiempo de aparcamiento en zona de carga y descarga

El Ayuntamiento de Castelló se ha visto obligado a devolver los 200 euros de una multa que la Policía Local le había impuesto a una vecina por estacionar en zona de carga y descarga. La afectada interpuso un recurso contra la decisión policial y este fue aceptado por el juzgado de lo contencioso-administrativo, lo que obliga ahora al consistorio a dar un paso atrás y restituir los 200 euros a la ciudadana, según ha aprobado la junta de gobierno local que se ha celebrado este jueves en el consistorio.

El motivo de la reclamación tiene su origen en el Policía Local que interpuso la multa a esta persona por aparcar en una zona de carga y descarga ubicada en la avenida de Lidón no concretó en la multa el tiempo de estacionamiento que había estado este vehículo.

Además, tal y como adelantó este diario esta semana, el ejecutivo municipal también ha aprobado el pago de 8.120 euros a una vecina que cayó en la vía pública debido al mal estado de unas baldosas en 2023. Dicha caída le produjo un esguince en el tobillo izquierdo.