El fuerte viento obliga a cambiar el horario del desfile del Carnaval del Grau
También se cancela el concierto solidario a favor de Afanías
El Ayuntamiento de Castelló ha emitido un comunicado en el que informa de que, ante la declaración de alerta naranja por viento emitida por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, "se va a proceder a la activación en fase de preemergencia del Plan Territorial Municipal de Emergencias de Castellón (PLATEMCAS)".
Estas son las medidas anunciadas:
1) Suspender todas las actividades al aire libre dependientes u organizadas por el Ayuntamiento de Castellón, así como el cierre de los parques de El Pinar en el Grau y Parque del Meridiano durante toda la jornada del sábado 14 febrero.
2) Suspender también todos los actos con motivo del Carnestoltes del próximo sábado 14 de febrero en el Grao de Castellón. (La Gran Desfilada de Carnestoltes se trasladará a la mañana del domingo 15 de febrero a las 11:30 h y estará también abierta a la participación de niños y niñas).
3) Suspender el concierto solidario a favor de AFANIAS con motivo del 54 aniversario del Bar del Mercat previsto en la Plaza Mayor el 14 de febrero por la mañana. (Se reubicará este concierto en otra fecha).
Desde el Ayuntamiento recomiendan a la población:
- Evitar desplazamientos innecesarios.
- No transitar por zonas arboladas o próximas a elementos que puedan desprenderse.
- Asegurar objetos en balcones, terrazas y azoteas.
- Extremar la precaución en la conducción.
- No hacer ningún tipo de fuego en exteriores
- Informarse unicamente a través de canales oficiales
