La Generalitat destina 47.000 euros a la promoción del valenciano en los 'llibrets' de gaiatas y collas de Castelló

La Generalitat Valenciana destinará 47.000 euros en subvenciones para la promoción del valenciano en los llibrets de las 19 gaiatas y cinco collas de Castelló, según ha anunciado este jueves la administración autonómica. El plazo de presentación de las solicitudes es de 15 días hábiles y los criterios de valoración tendrán en cuenta el presupuesto presentado, la adecuación y corrección lingüística, la extensión del texto escrito en valenciano así como la publicidad en la lengua propia de la Comunitat Valenciana.

Los llibrets tendrán que estar escritos en valenciano de acuerdo con la normativa lingüística y disponer del depósito legal correspondiente. Cada comisión o asociación podrá presentar una única solicitud para la edición correspondiente al año 2026 aportando la documentación requerida en las bases reguladoras.

Hay que recordar que las comisiones de sector también pueden optar al premio a la mejor gaiata del Ayuntamiento de Castelló así como a la mejor iluminación de À Punt.