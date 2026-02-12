Fiestas de la Magdalena
La Generalitat destina 47.000 euros a la promoción del valenciano en los 'llibrets' de gaiatas y collas de Castelló
Las entidades candidatas tienen un plazo de 15 días hábiles para presentar la documentación
La Generalitat Valenciana destinará 47.000 euros en subvenciones para la promoción del valenciano en los llibrets de las 19 gaiatas y cinco collas de Castelló, según ha anunciado este jueves la administración autonómica. El plazo de presentación de las solicitudes es de 15 días hábiles y los criterios de valoración tendrán en cuenta el presupuesto presentado, la adecuación y corrección lingüística, la extensión del texto escrito en valenciano así como la publicidad en la lengua propia de la Comunitat Valenciana.
Los llibrets tendrán que estar escritos en valenciano de acuerdo con la normativa lingüística y disponer del depósito legal correspondiente. Cada comisión o asociación podrá presentar una única solicitud para la edición correspondiente al año 2026 aportando la documentación requerida en las bases reguladoras.
Hay que recordar que las comisiones de sector también pueden optar al premio a la mejor gaiata del Ayuntamiento de Castelló así como a la mejor iluminación de À Punt.
- Rosa Vicente, 57 años: 'Me duele en el alma cerrar la tienda. Echaré de menos a mi clientela
- Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
- Cierra la tienda con más robos de Castelló tras las obras de la Avenida Valencia: 'Era un sinvivir
- La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
- Restaurantes míticos de Castelló en el recuerdo
- Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles
- 14 años trabajando para que se queme todo en una hora'. Habla el dueño de la nave calcinada en la Ciudad del Transporte
- Activan su cesión: todas las novedades sobre el edificio de la antigua comisaría en Castelló