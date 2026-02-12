Comercio
El mercado provisional de Castelló, luminoso y con 42 paradas, aprueba 'con nota'
A falta de algunos ajustes como evitar molestias a los vecinos a la hora de descargar o problemas en los desagües de las pescaderías, el recinto ha sido muy bien acogido por los vendedores y clientes
El mercado provisional ubicado en la plaza Santa Clara mientras el Ayuntamiento de Castelló remodela el Mercado Central ha abierto este jueves con el visto bueno y satisfacción tanto de vendedores como de los clientes que han abarrotado el recinto. A media mañana, técnicos municipales y responsables de la empresa constructora han recorrido el interior de la estructura en la que es necesario realizar ajustes de algunas paradas a petición de los comerciantes, solucionar los problemas de desagües de las pescaderías y evitar molestias a los vecinos ya que esta madrugada los camiones de carga y descarga han provocado alguna queja vecinal, si bien el nuevo mercado ha sido acogido con mucha satisfacción por los vendedores y clientes, según han declarado al periódico Mediterráneo.
La instalaciones cuentan con 42 paradas que incluyen también el bar del Mercat y el quiosco (estas dos últimas en el exterior) y rodeando el monumento dedicado a la ciudad hay una amplia cristalera que convierten al nuevo mercado en un espacio moderno y práctico mientras tendrán lugar las obras de reforma del antiguo edificio anexo a este y que cuentan con un presupuesto de más de 10 millones de euros. Los trabajos finalizarán el año que viene.
La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien también se ha acercado hasta la plaza Santa Clara junto a concejales del equipo de gobierno, ha mostrado su satisfacción “por el resultado final de esta obra y la gran afluencia de personas que ha tenido desde primeras horas de la mañana este nuevo espacio. Esta es la demostración de que nuestro mercado está muy vivo y que, con su nueva remodelación va suponer un antes y un después en la dinamización y la revitalización comercial del centro de Castellón”.
La primera edila ha explicado que el nuevo espacio “permite garantizar la continuidad de la actividad de venta durante las obras de remodelación integral del Mercado Central” y que simboliza “la cooperación, el diálogo permanente con los vendedores del mercado y el compromiso de todos con el futuro de la ciudad”.
Finalmente, Carrasco ha querido expresar un agradecimiento especial a los vendedores del Mercado Central “por su paciencia, su compromiso diario con sus puestos y con sus clientes, y por la actitud constructiva que han demostrado durante todo el proceso”.
