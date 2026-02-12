Consulta aquí todas las novedades de la Federació de Colles para las fiestas de la Magdalena: desde un concurso de coreografías a una 'olleta'

La Federació de Colles de Castelló ya tiene preparada toda su programación con casi una veintena de actos en los que participarán de forma activa y que comenzarán ya el fin de semana anterior a las fiestas de la Magdalena con la visita del jurado a los locales de las collas participantes en el VII Concurso de Decoración Magdalenera.

Imposición del pañuelo a Tombatossals, en imagen de archivo. / ERIK PRADAS

Este año los carros engalanados visitarán el viernes 6 de marzo un total de 40 colegios y el primer día de la semana grande, el 7 de marzo, los bomberos de Castelló impondrán el pañuelo a Tombatossals junto a miembros de las collas Glande Riotxa, En Boca de Tots y Por Mi Carro Mato. La participación de las collas en el Pregó y el Pregó Infantil, la bajada de los carros desde Tetuán XIV, la despertà y la presencia de estos en la Romeria, la tornà y el desfile por la noche seguirán siendo una tradición en una programación que este año tiene novedades.

Imagen del Desfile de Animación del año 2025. / KMY ROS

Así, en la VII Mostra de Carros Engalanados en el parque Ribalta, las collas podrán degustar una monumental Olla de la Plana a la hora de comer y en el templete de la música actuará Dj Joan hasta las 18.30 horas. También habrá caravana a las mascletaes con las gaiatas, al concurso de paellas de la Colla del Rei Barbut con las collas participantes en este certamen y a la feria de atracciones.

El VIII Desfile de Animación, cuya temática de los disfraces estará dirigida al público infantil, traerá como novedad en 2026 el Concurso de Coreografías durante el desfile por parte de las collas que participen y el XXIII Homenaje de Castelló a la Dolçaina i el Tabal que será el 11 de marzo a las 20.00 horas rendirá tributo a José Causanilles.

El Sopar de Colles será el 12 de marzo (jueves) en el Palau de la Festa y allí se entregarán los premios a los ganadores de los concursos así como la Insignia de Oro de la Federació de Colles 2026, además de sorteos y una orquesta.

El viernes 13 de marzo será la Mostra Lúdica i Gastronòmica de la Federació de Colles en el Segon Molí y se incluirá el II Concurso de Tapas para las collas que quieran acudir. La ofrenda a la Virgen del Lledó, el sábado por la tarde, y el Campeonato de Boli el domingo por la mañana pondrán el punto y final a la programación oficial de las collas que concluirá con el desfile final de fiestas donde estarán las collas que se hayan inscrito para este acto.