Programación
Pirotecnia en las fiestas de la Magdalena: espectáculo de 300 drones, dos castillos y dos mascletaes 'nuevas'
Peñarroja y Hermanos Ferrandez sustituyen a Turis y Hermanos Sirvent al no presentar a tiempo la documentación las dos últimas
Un espectáculo de 300 drones que dibujarán en el cielo 11 figuras alegóricas de la historia de Castelló bajo el título de Història de Castelló al Cel de diez minutos de duración y al que acompañará un piromusical a cargo de pirotecnia del Mediterráneo, dos castillos de fuegos y la participación de Peñarroja y Hermanos Ferrandez que sustituirán a Turis y Hermanos Sirvent en el Concurso de Mascletaes son las novedades del programa de pirotecnia que la Junta de Festes ha preparado para las fiestas de la Magdalena de este año.
Así lo ha explicado este jueves la concejala de Fiestas, Noelia Selma, junto al vicepresidente de la Junta, Nacho García; la coordinadora de Pirotecnia, Lorenna Verchili; y el miembro de este grupo, Antonio Cabezón. La edila ha destacado la importancia de los fuegos en las fiestas ya que junto a las mascletaes y los castillos también tendrán lugar otros como la Nit Màgica (martes 10 de marzo), el correfoc en el Raval Universitari (miércoles 11 de marzo), el tro de bac (viernes 13 de marzo) además de en la Encesa, la Enfarolà, la traca final o las despertaes.
"Son actos pensados pirotécnicos para todos los públicos"
"Son actos para todos los públicos pensados en la tradición, la innovación, las raíces y el futuro", ha dicho la concejala Selma.
En cuanto al espectáculo de drones, este será el 13 de marzo en la explanda del Auditorio a las 23.00 horas, "y unirá tecnología y sentimiento".
El Concurso de Mascletaes ha sufrido un cambio de participantes al "no entregar la documentación necesaria para ratificar el disparo en plazo las pirotecnicas Turis y Hermanos Sirvent". De esta forma, el programa queda de la siguiente forma. El sábado 7 disparará, de inicio de fiestas, pirotecnia del Mediterráneo (antes habrá 80 carcasas). El lunes 9 disparará Peñarroja; el martes, pirotecnia del Mediterráneo; el miércoles, Hermanos Ferrandez; el jueves, Alto Palancia; el viernes, Global Foc; el sábado, Tamarit, que regresa a Castelló tras años sin disparar; y el domingo, Pibierzo. "Es un concurso muy completo", ha explicado Cabezón, quien ha recordado que las mascletaes de concurso serán a las 14.00 horas en el Primer Molí.
Finalmente, los castillos de fuegos serán los días jueves 12 de marzo y sábado 14 de marzo en la explanada del Auditorio a las 23.00 horas. El primero de estos días disparará Pibierzo y el segundo pirotecnia Alto Palancia.
