A vueltas con la tasa de la basura. PSOE: "Embarrar es duplicar el recibo de la basura a miles de familias y comercios de Castelló"

La portavoz del grupo municipal socialista, Patricia Puerta, ha defendido la decisión del PSPV de iniciar acciones judiciales contra la ordenanza de la tasa de basuras al acusar al gobierno de Begoña Carrasco de “imponer un rodillo fiscal sin escuchar a la ciudadanía ni a la oposición” tras las declaraciones del concejal de Economía y Hacienda, Juan Carlos Redondo, quien les acusó de "embarrar la política".

“Embarrar la política es duplicar el recibo de la basura a miles de familias y comercios sin transparencia ni justicia social, no que tengamos que defender a los vecinos y vecinas en los tribunales cuando un gobierno se niega a dialogar”, ha señalado Puerta.

La portavoz socialista ha recordado que el PSPV presentó en 2024 y 2025 alegaciones y propuestas para hacer la tasa más justa y progresiva, con bonificaciones y mecanismos que premiaran a quien recicla más, pero que fueron rechazadas por el equipo de gobierno. “Primero intentamos el diálogo y la negociación; cuando Carrasco impone su rodillo y rechaza todas las propuestas, no nos deja otra alternativa”, ha explicado.

Puerta ha aclarado además por qué el PSPV no recurrió la ordenanza de 2025. “El año pasado optamos por la vía política porque creíamos en el diálogo institucional. Presentamos propuestas, alternativas y alegaciones para mejorar la ordenanza y hacerla justa. En 2026, tras comprobar que el gobierno municipal ha ignorado todas esas propuestas y ha persistido en una tasa injusta, hemos dado el paso judicial porque hay que defender a los vecinos y vecinas de Castelló, algo que Carrasco no hace”, ha señalado.

Desde el Partido Socialista, en la comparecencia de Puerta junto al secretario general del PSPV en Castelló, Rafa Simó, se insistió ayer en la opción de retirar las acciones judiciales “si la señora Carrasco se abre a dialogar para cumplir la ley y acabar con la arbitrariedad de la ordenanza, pero ya hemos visto en la respuesta del señor Redondo que la palabra diálogo no existe en su vocabulario”, ha destacado Patricia Puerta.

"Carrasco y los juzgados"

La portavoz socialista, además, considera “totalmente ridículo el comentario de la señora Carrasco, acusándonos de llevar la política municipal a los juzgados, porque parece olvidarse del acoso al que sometieron a dos concejales de Compromís por un caso que acabó archivado en la Audiencia Provincial”. Además, “si vamos a los tribunales para denunciar su basurazo o el tema bochornoso de las multas presuntamente sin pagar de su concejal de Movilidad es, sencillamente, porque defendemos los intereses de la ciudadanía”.

"Quien contamina paga"

Sobre la ordenanza fiscal de la tasa de basuras, a portavoz socialista ha subrayado que la legislación europea obliga a cubrir los costes del servicio, y que la ley estatal insta en este sentido a aplicar el principio de “quien contamina paga” y criterios de progresividad. “Europa no obliga a subir los impuestos de forma ciega ni injusta. Obliga a hacerlo bien, con justicia fiscal y ambiental, algo que Carrasco no ha hecho”, ha afirmado.

Respecto a las bonificaciones anunciadas por el gobierno municipal, Puerta ha advertido que “son parches que no sustituyen a una ordenanza justa y legal”. Por ello, insiste en defender el recurso judicial como una herramienta legítima para defender a la ciudadanía. “Atacar a los vecinos es subirles los impuestos sin explicar en qué se gasta el dinero. Defenderlos es garantizar que las tasas cumplan la ley y no se conviertan en un abuso fiscal”, ha concluido la portavoz socialista.