Benjamín Garcés Saura, rey Jaume I 2026 de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta

El castellonense de soca Benjamín Garcés Saura representará al rey Jaume I por delegación del prohom durante las fiestas de la Magdalena 2026, año en la que la Germandat dels Cavallers de la Conquesta celebra su 75 aniversario, según ha informado la entidad. Garcés es socio de la Germandat desde 1984 con el nombre de Alfonso Garcés y participó como paje en 1989 siendo Na Violant d'Hongria María Llopis. Formó parte de la Esquadra Jove desde 1998 y ejerció de alférez entre los años 2000 y 2003 formando parte del Cabildo durante esos años.

Garcés, junto a sus hijos, vestido de cavaller. / Mediterráneo

Garcés Saura fue miembro de la gaiata 5 desde 1988 donde fue presidente infantil en 1992. En 1996 fue galantejador de la reina infantil y en 2002, de la reina de las fiestas de Castelló. Fue en 1994 cuando el hoy rey Jaume I cantó el Pregó de Vicent Pau Serra en la cabalgata infantil y pertenece a la Colla Els Agramaors.

El castellonense, en su cargo de clavario de la Virgen del Lledó. / Mediterráneo

Además ha participado durante varios años como Pascuero, barrero y banderola en la Muy Ilustre Cofradía de la Sangre y fue clavario de la Virgen del Lledó en 2004.

Garcés cuando fue paje de Na Violant, María Llopis. / Mediterráneo

El acto protocolario del traspaso del casco del Drac Alat por parte del prohom, Héctor Prades, y de José Antonio Balfagó (rey Jaume I 2025) será el sábado 21 de febrero a las 12.00 horas en el salón de recepciones de la Diputación Provincial.

El rey Jaume I 2026 (derecha), junto a su padre, Benjamín Garcés (centro) y su hermano Pablo. / Mediterráneo