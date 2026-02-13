Así canta el Pregó Manuel Torada Calonge, pregonero de las fiestas de la Magdalena de Castelló 2026

Manuel Torada Calonge es el pregonero de las fiestas de la Magdalena 2026. Es músico de toda la vida, profesor de guitarra en el Conservatorio y lleva cantando en coros de Castelló y provincia desde los 16 años. Está arraigado al mundo coral, musical, al mundo de la voz y ha estado vinculado desde siempre al las fiestas de la Virgen del Lledó, el Betlem de la Pigà, el Misteri de Castelló, la Festa de la Rosa y además perteneció al grupo Los Perfidios. "Siempre he estado luchando por y para la música", ha destacado en la entrevista a Mediterráneo.

El pregonero de 2026 ha sido también Guillem de Mont Rodó de la Milicia Templaria de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta de la que se siente "orgulloso de formar parte porque es una entidad muy arraigada a la cultura y muy importante y que siempre vela por defender a Castelló".

Recuerda con especial cariño el momento "tan especial y emotivo porque no me lo creía" cuando le llamó la alcaldesa, Begoña Carrasco. "Me puse muy contento, acepté el cargo para dar voz a la ciudad de Castelló". En cuanto al motivo por el que se presentó a la audición explica que tenía "ese gusanillo y creo que podría ser un buen altavoz para poder pregonar y difundir a los cuatro vientos que la gente salga a la calle, que disfrute de las fiestas de la Magdalena".

Torada explica también que ya solamente le queda la última prueba del traje de castellonero y que aunque aún no sabe nada del caballo que el acompañará sí que destaca que "ya me han dicho que será adecuado para mí, un buen percherón".

Pese a que no tengo ningún problema con la parte de la voz, "he recibido consejo de otros pregoneros como Vicente Sorlí que me ha aconsejado cómo cantar algunos versos". "Sin embargo, aún tengo que amoldar el Pregó a mi y yo al Pregó pero todo va bien".

Tras la entrevista, entonó el Pregó y activó los clarines en el móvil. Seguidamente, delitó, en la plaza Mayor, con los versos de Bernat Artola y recibió aplausos.