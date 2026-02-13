Compromís denuncia "el bloqueo del PP" a la construcción de los conservatorios de Castelló

Compromís per Castelló ha criticado la paralización de la construcción de los nuevos Conservatorios Superior y Profesional de Música y Conservatorio de Danza, una reivindicación histórica de la ciudad que continúa sin avanzar pese a contar con los terrenos reservados y con la redacción del proyecto ya adjudicada. La formación llevará una Declaración Institucional al próximo pleno para que el Ayuntamiento exija a la Generalitat que desbloquee de una vez por todas esta infraestructura, tras reunirse con la comunidad educativa para abordar el estado del proyecto.

“El Partido Popular de Carrasco ha demostrado que no tiene palabra. Lo que ha hecho es bloquear la construcción de los conservatorios de Castelló que tanto reivindicaban cuando estaban en la oposición”, ha afirmado el portavoz municipal, Ignasi Garcia. “No han estado a la altura de las necesidades de nuestra ciudad y lo que están haciendo es retrasarlo todo para llegar a la campaña electoral enseñando maquetas y planos, pero sin invertir realmente en educación”, ha añadido.

En la misma línea, la diputada de Compromís en Les Corts Valencianes, Verònica Ruiz, ha señalado que “lo que es una evidencia es que el Partido Popular está acabando la legislatura y todavía no puede mostrar al público unos planos definitivos de lo que deben ser los conservatorios. Esto demuestra una ineficacia absoluta y un desprecio hacia la ciudadanía”.

Garcia ha recordado que en la anterior legislatura se dejó preparada la tramitación del proyecto, con una inversión prevista de 2,2 millones de euros para la redacción y dirección de obra, pero que el proceso se está alargando de manera injustificada. Por ello, Compromís exigirá que en el próximo presupuesto de la Generalitat se incluya ya la partida para ejecutar las obras e iniciar la construcción.

La propuesta de Compromís plantea ubicar los tres conservatorios en una misma parcela frente a los Juzgados, con el objetivo de generar sinergias entre centros, aprovechar la proximidad con el Auditorio y facilitar colaboraciones con institutos próximos. Asimismo, el Conservatorio de Danza, actualmente ubicado de forma provisional en el IES Caminàs, necesita instalaciones propias que le permitan ampliar alumnado y ofrecer especialidades que ahora no puede impartir por falta de espacio.

En el caso de los Conservatorios Superior y Profesional de Música, se trata de una comunidad educativa de más de 1.500 alumnos y profesorado que da servicio a toda la provincia. Las limitaciones actuales de espacio impiden ampliar la oferta formativa, especialmente en áreas tecnológicas y electrónicas, y dificultan la realización de encuentros y proyectos conjuntos. Además, comparten instalaciones con la EASD, lo que también limita el crecimiento de esta escuela.

“No podemos permitir que una infraestructura educativa de esta magnitud se convierta en una promesa eterna. Castelló necesita los conservatorios ya, no maquetas para la campaña”, ha recalcado Garcia. La formación exigirá así que en el próximo presupuesto de la Generalitat se incluya la partida para ejecutar las obras e iniciar la construcción y defiende que la ciudad no puede seguir esperando por la falta de voluntad política del gobierno del Partido Popular.