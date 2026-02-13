Ayuntamiento
El Consejo Municipal de Cultura homenajea a la actriz María Dolores Falomir
Siguen las obras de la Biblioteca 5.0 y cierran el Museo Etnológico por el tratamiento para la carcoma
El concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales, ha presidido el primer Consejo Municipal de Cultura del 2026 que ha comenzado con el recuerdo a María Dolores Falomir, miembro del consejo e integrante del grup de teatre L’Armelar que falleció el pasado mes de enero. El edil ha destacado “su enorme compromiso con nuestra cultura y la enorme perdida que supone para todos los que la conocimos y admiramos. Precisamente su grupo teatral será el protagonista este fin de semana de las funciones de Castelló a Escena y será el mejor homenaje que le podemos dedicar”.
Vicent Sales ha repasado las principales actividades que se han realizado desde el último consejo y ha destacado “la enorme participación en la programación navideña por parte de la ciudadanía, con ciclos como Nadal al Raval o Nadal de Circ”. Además se ha detallado el contenido del Festival Jazz a Castelló o de la próxima Feria del Libro, que tendrá lugar del 24 de abril al 4 de mayo. Sales ha destacado “la actuación histórica del clarinetista Paquito D’Rivera en Castellón, algo que recordaremos durante décadas y que ha despertado una enorme expectación. No es un hito aislado, tenemos por delante unos meses ilusionantes en los que vamos a programar actividades de nivel internacional”.
El estado de ejecución de las obras de la Biblioteca 5.0 de la calle Mayor o el cierre del Museo Etnológico para el tratamiento de carcoma han sido otros de los puntos que se han abordado en el encuentro.
