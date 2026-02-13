El Consejo Municipal de Cultura homenajea a la actriz María Dolores Falomir

El concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales, ha presidido el primer Consejo Municipal de Cultura del 2026 que ha comenzado con el recuerdo a María Dolores Falomir, miembro del consejo e integrante del grup de teatre L’Armelar que falleció el pasado mes de enero. El edil ha destacado “su enorme compromiso con nuestra cultura y la enorme perdida que supone para todos los que la conocimos y admiramos. Precisamente su grupo teatral será el protagonista este fin de semana de las funciones de Castelló a Escena y será el mejor homenaje que le podemos dedicar”.

Vicent Sales ha repasado las principales actividades que se han realizado desde el último consejo y ha destacado “la enorme participación en la programación navideña por parte de la ciudadanía, con ciclos como Nadal al Raval o Nadal de Circ”. Además se ha detallado el contenido del Festival Jazz a Castelló o de la próxima Feria del Libro, que tendrá lugar del 24 de abril al 4 de mayo. Sales ha destacado “la actuación histórica del clarinetista Paquito D’Rivera en Castellón, algo que recordaremos durante décadas y que ha despertado una enorme expectación. No es un hito aislado, tenemos por delante unos meses ilusionantes en los que vamos a programar actividades de nivel internacional”.

El estado de ejecución de las obras de la Biblioteca 5.0 de la calle Mayor o el cierre del Museo Etnológico para el tratamiento de carcoma han sido otros de los puntos que se han abordado en el encuentro.