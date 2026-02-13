Jornadas Salud y Familia: bienestar emocional, prevención y la educación en valores en Castelló

La concejalía de Salud Pública ha presentado ese viernes la XVI edición de las Jornadas Salud y Familia, una iniciativa plenamente consolidada en el calendario municipal que, año tras año, se configura como un espacio de referencia para la promoción del bienestar emocional, la educación afectiva y el fortalecimiento de los vínculos familiares desde una perspectiva preventiva y comunitaria.

Bajo el título ¿Puede la soledad ser positiva? Las claves para crecer, la jornada se celebrará el próximo miércoles 25 de febrero, a las 19:00 horas, en el Menador Espai Cultural. La sesión contará con la participación de las psicólogas Gloria Archelós y Lola Torrella, quienes aportarán una mirada profesional, rigurosa y cercana sobre el papel que puede desempeñar la soledad en el desarrollo personal, la madurez emocional y la mejora de las relaciones familiares.

El concejal de Salud Pública, Luciano Ferrer, ha señalado que “esta iniciativa refleja el firme compromiso del Ayuntamiento con la salud integral de las familias de Castellón, entendida desde una perspectiva amplia que trasciende la ausencia de enfermedad e incorpora el bienestar emocional, la prevención y la educación en valores como pilares fundamentales de la acción municipal”.

Además, Ferrer ha destacado que “estas jornadas contribuyen a fortalecer el tejido social de Castellón, generando comunidades más empáticas y colaborativas. La educación emocional que promovemos aquí se traduce en relaciones familiares más saludables, mayor bienestar colectivo y una sociedad más capaz de enfrentar los desafíos del presente y del futuro con recursos internos sólidos y compartidos”.

En una sociedad caracterizada por la inmediatez, la hiperconectividad y la exposición constante a estímulos, la experiencia de la soledad suele asociarse a sentimientos de vacío o aislamiento. Sin embargo, esta nueva edición de las Jornadas Salud y Familia propone una reflexión serena y fundamentada que invita a resignificar este concepto, entendiendo que, cuando se gestiona adecuadamente, la soledad puede convertirse en un espacio privilegiado para el autoconocimiento, la regulación emocional y el crecimiento interior. A lo largo del encuentro se ofrecerán herramientas prácticas y claves psicológicas orientadas a transformar esta vivencia en una oportunidad de fortalecimiento personal y familiar.

Tras quince ediciones anteriores con una notable respuesta ciudadana, las Jornadas Salud y Familia se han consolidado como un foro de participación abierto a toda la ciudadanía, en el que profesionales y asistentes comparten experiencias, inquietudes y herramientas prácticas para mejorar la convivencia y el bienestar en el ámbito familiar. La elevada participación registrada en convocatorias previas pone de manifiesto el interés creciente por la educación emocional como elemento clave para fortalecer el tejido social y prevenir situaciones de vulnerabilidad.