César Ruiz, pescatero de Castelló: "Para un año es estupendo y estamos satisfechos"

Vendedores y clientes aprueban el nuevo mercado provisional que ha abierto al público este jueves y que cuenta con el beneplácito de los castellonenses tal y como han declarado las personas consultadas por el periódico Mediterráneo.

Desde primera hora de la mañana, y especialmente hacia el mediodía, el recinto, con 42 paradas y muy luminoso, se fue llenando de gente a la que esperaban los vendedores. Es el caso de César Ruiz, quien regenta una parada de pescado y que mostró su satisfacción. "En general, para un año, está estupendo y la gente está contenta, estamos muy satisfechos con la ubicación de nuestra parada", ha dicho Ruiz. Unos metros más hacia adelante, está el establecimiento de Rogelio Badenas (Manjaral nuevos congelados), quien también se congratuló de cómo ha quedado el recinto. "Me parece que se ha hecho un gran trabajo, a Castellón le hacía mucha falta y espero que sea la primera parte de un periodo ambicioso y que el centro no se muera", afirmó.

Interior del mercado provisional, este jueves. / ERIK PRADAS

Olga Adsuara, quien vende encurtidos, afirmó que el mercado, "para ser provisional, está bien aunque con los pasillos estrechos pero hay mucha gente que nos apoya".

A este nuevo espacio, con la escultura de Llorens Poy en el centro y separada del resto por una cristalera que le da más luminosidad al recinto, también se acercaron las clientes Lolín Marco y Leo Clausell. "Es muy bonito y acertado, esperemos que continúe así porque hay mucha gente y está muy bien", explicó la primera, mientras que la segunda también tuvo una opinión positiva "porque ha quedado estupendo y muy bien organizado".

Hay dos establecimientos que están ubicados en la parte exterior. Son los conocidos quiosco Mario y el bar del Mercat. Miguel Alba, que vende revistas y periódicos, destacó que el sitio le gustaba y estaba "satisfecho". "Para ser provisional estoy muy contento", explicó.

Finalmente, Silvia Bonet, del bar del Mercat donde ayer disfrutaban sus clientes habituales pero en la nueva ubicación, destacó que le encantaba "la nueva ubicación y hemos trabajado mucho para que saliera todo bien".