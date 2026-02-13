Nicolás Cabello Pérez, pregonero infantil 2026, canta el Pregó de Vicent Pau Serra

Nicolás Cabello Pérez está feliz. Ha sido elegido pregonero infantil de las fiestas de la Magdalena 2026 y será el encargado de cantar los versos del Pregó de Vicent Pau Serra el lunes 9 de marzo en la cabalgata infantil.

Psra él es un orgullo que el Ayuntamiento de Castelló haya confiado en este adolescente de 13 años para esta responsabilidad porque vive las fiestas de Castelló desde el corazón. Nicolás Cabello Pérez tiene 13 años y estudia 2º de ESO en el IES La Plana, su hermano, Juan Cabello, fue también pregonero infantil en 2018 y desde entonces ya sintió ese gusanillo de ostentar ese cargo. "Me hacía mucha ilusión presentarme y salir elegido", ha destacado, quien fuera presidente infantil de la gaiata 6 Farola Ravalet en el año 2024, comisión a la que siempre ha estado muy vinculado aunque cuando era muy pequeño también estuvo en la gaiata 10 El Toll. "Estoy toda la vida en la 6 y me gustan mucho las fiestas de la Magdalena", ha explicado en declaraciones a este periódico tras cantar el Pregó y mostrar la primera estrofa a todo Castelló.

Nicolás Cabello Pérez empezó su preparación para lograr ser pregonero y cantalo bien a finales del mes de octubre y ensayaba todas las semanas un día. A principios de este mes recibió la noticia más esperada. Había sido el elegio de entre los cinco candidatos que se presentaron. Ese día, el que debía llamar la alcaldesa para comunicar la elección, "estuvo nervioso toda la tarde porque intuía que podía recibir la llamada y cuando se produjo estaba jugando y haciendo deberes en mi habitación". Cuando sonó el teléfono de su madre, acudió corriendo al salón y escuchó a Begoña Carrasco anunciándole la gran noticia que había estado esperando. Sería el pregonero infantil de 2026.

Ahora, le están haciendo el traje de pregonero con el que cantará los versos del anhelado Vicent Pau Serra. "Lo voy a cantar con ilusión y entusiasmo aunque creo que con nervios", afirma Cabello, quien también explica que espera con emoción varios momentos de ese día: cuando cantará el Pregó la primera vez, en tribuna y al final, a la reina infantil de las fiestas.

Seguro que será un día que jamás olvidará.