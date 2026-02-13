Turismo
El Puerto de Castellón arranca los preparativos de IX Escala a Castelló 2026
El evento náutico será del 9 al 13 de abril
El Puerto de Castellón arranca los preparativos de la IX Edición de Escala a Castelló. El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha mantenido la primera reunión de coordinación con Fernando Viota y Fabrizio Muzzati, representantes de la empresa Velacuadra, organizadora de un evento náutico que este año congregará a una docena de embarcaciones, náuticas y militares, y que se celebrará del 9 al 13 de abril en el puerto de Castellón.
El presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, ha destacado que en esta edición “reforzamos nuestra apuesta por una iniciativa que se ha convertido en toda una tradición para el puerto de Castellón y por un festival que este año refuerza su proyección exterior y consolida a Castellón como un referente internacional en los festivales marítimos”. “Nuestro compromiso es seguir fomentando la integración Puerto – Ciudad con propuestas que acerquen el recinto portuario a la ciudadanía y que consoliden este espacio como punto de encuentro cultural, turístico, social y escaparate internacional”, ha afirmado.
Asimismo, Ibáñez ha hecho hincapié en la importancia de la coordinación y la colaboración institucional, tanto con el Ayuntamiento de Castellón como con la organización, para seguir haciendo crecer un evento que es un ejemplo de cómo la tradición marítima puede convertirse en motor de desarrollo, identidad, crecimiento económico y proyección global”.
Novedades del festival
En esta edición la gran novedad es la incorporación de tres nuevas embarcaciones: el bergantín Phoenix, el bergantín Florette y la carabela Vera Cruz, que se suman a navíos clásicos como la Nao Victoria, La Grace, Pascual Flores o Santa María Manuela.
Además, en 2026 Escala a Castelló refuerza su proyección internacional con la creación de la Vía Mediterránea, una ruta que conecta Castellón con Sète y La Spezia, potenciando la cooperación cultural y turística entre tres ciudades del Mediterráneo. El objetivo es fomentar el turismo marítimo, el intercambio cultural y la proyección internacional de las tres ciudades a través de eventos vinculados al patrimonio naval y la historia del Mediterráneo.
- Rosa Vicente, 57 años: 'Me duele en el alma cerrar la tienda. Echaré de menos a mi clientela
- Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
- Cierra la tienda con más robos de Castelló tras las obras de la Avenida Valencia: 'Era un sinvivir
- La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
- Restaurantes míticos de Castelló en el recuerdo
- Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles
- 14 años trabajando para que se queme todo en una hora'. Habla el dueño de la nave calcinada en la Ciudad del Transporte
- Activan su cesión: todas las novedades sobre el edificio de la antigua comisaría en Castelló