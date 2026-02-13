El Puerto de Castellón arranca los preparativos de IX Escala a Castelló 2026

El Puerto de Castellón arranca los preparativos de la IX Edición de Escala a Castelló. El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha mantenido la primera reunión de coordinación con Fernando Viota y Fabrizio Muzzati, representantes de la empresa Velacuadra, organizadora de un evento náutico que este año congregará a una docena de embarcaciones, náuticas y militares, y que se celebrará del 9 al 13 de abril en el puerto de Castellón.

El presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, ha destacado que en esta edición “reforzamos nuestra apuesta por una iniciativa que se ha convertido en toda una tradición para el puerto de Castellón y por un festival que este año refuerza su proyección exterior y consolida a Castellón como un referente internacional en los festivales marítimos”. “Nuestro compromiso es seguir fomentando la integración Puerto – Ciudad con propuestas que acerquen el recinto portuario a la ciudadanía y que consoliden este espacio como punto de encuentro cultural, turístico, social y escaparate internacional”, ha afirmado.

Muzzatti, Ibáñez y Viota, durante la reunión. / Mediterráneo

Asimismo, Ibáñez ha hecho hincapié en la importancia de la coordinación y la colaboración institucional, tanto con el Ayuntamiento de Castellón como con la organización, para seguir haciendo crecer un evento que es un ejemplo de cómo la tradición marítima puede convertirse en motor de desarrollo, identidad, crecimiento económico y proyección global”.

Novedades del festival

En esta edición la gran novedad es la incorporación de tres nuevas embarcaciones: el bergantín Phoenix, el bergantín Florette y la carabela Vera Cruz, que se suman a navíos clásicos como la Nao Victoria, La Grace, Pascual Flores o Santa María Manuela.

Además, en 2026 Escala a Castelló refuerza su proyección internacional con la creación de la Vía Mediterránea, una ruta que conecta Castellón con Sète y La Spezia, potenciando la cooperación cultural y turística entre tres ciudades del Mediterráneo. El objetivo es fomentar el turismo marítimo, el intercambio cultural y la proyección internacional de las tres ciudades a través de eventos vinculados al patrimonio naval y la historia del Mediterráneo.