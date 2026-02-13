Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ayuda 200 €Familia de SoniaDirecto temporal viento CastellónNeonazis CastellónPlanes para este fin de semanaRestaurantes calçots en Castellón
instagramlinkedin

Turismo

El Puerto de Castellón arranca los preparativos de IX Escala a Castelló 2026

El evento náutico será del 9 al 13 de abril

Barcos de Escala a Castelló en la plaza del Mar del Grau.

Barcos de Escala a Castelló en la plaza del Mar del Grau. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Ramón Pérez

Castellón

El Puerto de Castellón arranca los preparativos de la IX Edición de Escala a Castelló. El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha mantenido la primera reunión de coordinación con Fernando Viota y Fabrizio Muzzati, representantes de la empresa Velacuadra, organizadora de un evento náutico que este año congregará a una docena de embarcaciones, náuticas y militares, y que se celebrará del 9 al 13 de abril en el puerto de Castellón.

El presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, ha destacado que en esta edición “reforzamos nuestra apuesta por una iniciativa que se ha convertido en toda una tradición para el puerto de Castellón y por un festival que este año refuerza su proyección exterior y consolida a Castellón como un referente internacional en los festivales marítimos”. “Nuestro compromiso es seguir fomentando la integración Puerto – Ciudad con propuestas que acerquen el recinto portuario a la ciudadanía y que consoliden este espacio como punto de encuentro cultural, turístico, social y escaparate internacional”, ha afirmado.

Muzzatti, Ibáñez y Viota, durante la reunión.

Muzzatti, Ibáñez y Viota, durante la reunión. / Mediterráneo

Asimismo, Ibáñez ha hecho hincapié en la importancia de la coordinación y la colaboración institucional, tanto con el Ayuntamiento de Castellón como con la organización, para seguir haciendo crecer un evento que es un ejemplo de cómo la tradición marítima puede convertirse en motor de desarrollo, identidad, crecimiento económico y proyección global”.

Novedades del festival

En esta edición la gran novedad es la incorporación de tres nuevas embarcaciones: el bergantín Phoenix, el bergantín Florette y la carabela Vera Cruz, que se suman a navíos clásicos como la Nao Victoria, La Grace, Pascual Flores o Santa María Manuela.

Noticias relacionadas y más

Además, en 2026 Escala a Castelló refuerza su proyección internacional con la creación de la Vía Mediterránea, una ruta que conecta Castellón con Sète y La Spezia, potenciando la cooperación cultural y turística entre tres ciudades del Mediterráneo. El objetivo es fomentar el turismo marítimo, el intercambio cultural y la proyección internacional de las tres ciudades a través de eventos vinculados al patrimonio naval y la historia del Mediterráneo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rosa Vicente, 57 años: 'Me duele en el alma cerrar la tienda. Echaré de menos a mi clientela
  2. Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
  3. Cierra la tienda con más robos de Castelló tras las obras de la Avenida Valencia: 'Era un sinvivir
  4. La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
  5. Restaurantes míticos de Castelló en el recuerdo
  6. Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles
  7. 14 años trabajando para que se queme todo en una hora'. Habla el dueño de la nave calcinada en la Ciudad del Transporte
  8. Activan su cesión: todas las novedades sobre el edificio de la antigua comisaría en Castelló

El Puerto de Castellón arranca los preparativos de IX Escala a Castelló 2026

El Puerto de Castellón arranca los preparativos de IX Escala a Castelló 2026

El Consejo Municipal de Cultura homenajea a la actriz María Dolores Falomir

El Consejo Municipal de Cultura homenajea a la actriz María Dolores Falomir

Benjamín Garcés Saura, rey Jaume I 2026 de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta

Benjamín Garcés Saura, rey Jaume I 2026 de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta

Magdalena 2026: Gaiata Hort dels Corders, història i orgull de pertinença

Magdalena 2026: Gaiata Hort dels Corders, història i orgull de pertinença

Así canta el Pregó Manuel Torada Calonge, pregonero de las fiestas de la Magdalena de Castelló 2026

Así canta el Pregó Manuel Torada Calonge, pregonero de las fiestas de la Magdalena de Castelló 2026

César Ruiz, pescatero de Castelló: "Para un año es estupendo y estamos satisfechos"

César Ruiz, pescatero de Castelló: "Para un año es estupendo y estamos satisfechos"

Nicolás Cabello Pérez, pregonero infantil 2026, canta el Pregó de Vicent Pau Serra

Nicolás Cabello Pérez, pregonero infantil 2026, canta el Pregó de Vicent Pau Serra

Compromís pide declarar Castelló zona tensionada para limitar el precio del alquiler

Compromís pide declarar Castelló zona tensionada para limitar el precio del alquiler
Tracking Pixel Contents