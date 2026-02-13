En fiestas
El PSOE pide una parada de bus nocturno junto al recinto de conciertos en Magdalena
Los socialistas recogen una petición vecinal
Los vecinos del distrito sur de Castelló han solicitado al grupo municipal socialista que traslade al Ayuntamiento su petición de habilitar un parada de autobús junto al recinto de conciertos en alguna de las líneas nocturnas que se activan durante las fiestas de la Magdalena.
El PSPV, como señala la concejala socialista Anunciación Láinez, registrará esta petición este lunes en las comisiones de estudio municipales, “porque creemos que es una propuesta interesante para mejorar la movilidad y la seguridad de las personas que acuden a los conciertos de las fiestas de la Magdalena”.
La ciudad de Castelló dispone de forma habitual de una línea nocturna, la N1, que funciona los viernes, sábados y vísperas de festivos desde las 22.15 hasta las 3.15 horas. Este servicio suele ampliar horarios, pero no pasa por la zona de conciertos. Durante las fiestas fundacionales el ayuntamiento amplía este horario y pone en marcha nuevas líneas nocturnas, como la N7, pero también suele dejar de lado el recinto de ferias y mercados.
Como señala Láinez, “es necesario mejorar los servicios del transporte público, más si cabe durante las fiestas, porque son muchas la noches en las que hay eventos musicales en esta zona, que acaban tarde, mejoraría sin duda la atención ciudadana desde el propio recinto de conciertos”.
