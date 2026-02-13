Ucrania reconoce el apoyo del Ayuntamiento de Castelló con las víctimas de la invasión rusa

El gobierno de Ucrania, representado por el cónsul general interino de Ucrania en Barcelona y el cónsul honorario de Ucrania en la Comunidad Valenciana; el presidente de la Federación de las Asociaciones Ucranianas en España y el presidente de la Cámara de Comercio Hispano-Ucraniana además de la presidenta de la Asociación de Ucranianos de Castellón Kalyna han entregado reconocimientos institucionales al Ayuntamiento de Castelló y al Banco de Alimentos en agradecimiento al compromiso demostrado con el pueblo ucraniano durante la invasión rusa.

Entrega de reconocimientos en el Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

En nombre de toda la ciudad, la alcaldesa de la capital de la Plana, Begoña Carrasco, ha agradecido el reconocimiento público y ha reafirmado el compromiso de Castelló con la comunidad ucraniana: “Os acogimos en su momento con los brazos abiertos y así seguiremos siempre. Podéis contar con Castellón como un pueblo amigo, como un pueblo hermano. Hemos estado, estamos y estaremos a vuestro lado, podéis contar con Castellón siempre que no necesitéis”, ha dicho la primera edila.

El cónsul general de Ucrania en Barcelona, Oleh Grabovetky, ha querido agradecer a Castelló “porque nuestros compatriotas están aquí tranquilos y reciben calor humano, apoyo y ayuda por parte de toda la ciudadanía”.

Un momento de la presencia del cónsul en la Cámara de Comercio. / Mediterráneo

Por otra parte, Grabovetky ha participado en una jornada clave en la Cámara de Comercio para analizar el futuro comercial entre ambos territorios. El diplomático ha expuesto ante el tejido empresarial castellonense la situación actual de la economía ucraniana y en su intervención, ha destacado la importancia de las nuevas vías logísticas con Europa, los ecosistemas de digitalización y las oportunidades de inversión en sectores estratégicos.