Fiestas
El viento da una tregua y permite que el Carnaval llegue al Grau de Castelló
La crida infantil y la recepción del rey Carnestoltes marcan el primer día de celebración. Para este sábado quedan suspendidos los actos por las fuertes rachas previstas
El viento ha dado este viernes una tregua y ha permitido la celebración de la crida infantil con la que han comenzado las celebraciones del Carnaval en el Grau y que ha contado con la presencia de los niños graueros principalmente.
El acto ha corrido a cargo de del alumnado de los centros escolares del distrito marítimo que, tras protagonizar el anuncio de la fiesta han desfilado, disfrazados, hasta el parque de la Panderola junto a la batukada Dimonis de la Plana.
Los más pequeños han sido los verdaderos protagonistas de una jornada que mira de reojo a las fuertes rachas de viento previstas a partir de esta noche. Una situación que, si bien ha obligado a adelantar el espectáculo musical Ciai Raffaella de JuanRa Castillo y a suspender la fiesta con un dj que estaban organizados para este viernes, ha permitido, sin embargo, la solemne recepción al rey Carnestoltes y la entrega de vara de mando para estos días en los que se celebra el Carnaval con varios espectáculos.
Las peñas y collas además de los vecinos del Grau se han acercado a la tenencia de alcaldía para inaugurar estas jornadas que se verán deslucidas por la llegada, esta madrugada de un fuerte viento que ha obligado a suspender los actos previstos para este sábado. Sin embargo, ante la mejoría del tiempo el domingo, el Ayuntamiento ha previsto para ese día el gran desfile del Carnaval en el que podrán participar tanto mayores como pequeños por el centro del Grau a partir de las 11.30 horas, así como entierro de la sardina por la tarde.
El concurso de disfraces de mascotas se ha trasladado al domingo a las 16.00 horas en la explanada del Casal Jove.
