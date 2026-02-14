ES NOTICIA
Ayuntamiento
Los bomberos de Castelló suman un soporte vital básico para autoprotección y atención ciudadana por el fuerte viento
Saldrá junto a ellos en todas las intervenciones que realicen este sábado debido a la alerta roja
Los bomberos del Ayuntamiento de Castelló, debido a la situación extrema de alerta roja por viento declarada en la capital de la Plana para este sábado donde pueden las fuertes raqchas pueden superar los 140 kilómetros por hora, han incorporado un soporte vital básico contratado con Ambulancias CSA para autoprotección del personal del área de Seguridad y Emergencias y para atender a la ciudadanía en el caso de que en alguna de las intervenciones donde participen los bomberos municipales fuera necesario.
Este soporte vital básico saldrá junto a los bomberos en todas sus intervenciones y estará movilizado por este Cuerpo de Seguridad y por la Policia Local.
