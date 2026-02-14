Festes fundacionals
Compromís demana més previsió amb les ajudes als llibrets de la Magdalena i proposa convocar-les en gener
Ignasi Garcia: “Cal entendre la realitat de Castelló i el calendari festiu; no és moment d’afegir tràmits amb terminis ajustats”
Compromís per Castelló ha demanat que les ajudes als llibrets de colles i gaiates per a la promoció del valencià es convoquen en la primera quinzena de gener, per tal de garantir que les entitats festives disposen de temps suficient per presentar-se. La formació considera que enguany la convocatòria s’ha publicat tard i amb un termini massa ajustat, en un moment en què el món de la festa està immers en els preparatius finals de la Magdalena. A més, lamenta l’eliminació de la valoració del llenguatge inclusiu en les bases.
El portaveu municipal, Ignasi Garcia, ha assenyalat que “tard i malament així es pot definir les ajudes als llibrets de colles i gaiates per la promoció del valencià que ha fet el Partit Popular des de la Generalitat Valenciana”. Garcia ha recordat que en 2025, malgrat ser l’any de la Dana, la convocatòria es va publicar el 16 de gener i es va donar termini fins al 19 de febrer, més d’un mes per presentar-se i amb la Magdalena encara a més d’un mes vista. Enguany, en canvi, s’ha publicat l’11 de febrer i amb només quinze dies per a entregar la documentació.
“Cal entendre la realitat de Castelló i el nostre calendari festiu. Les gaiates i colles estan ara mateix a ple rendiment, ultimant preparatius, i no és el moment d’afegir tràmits administratius amb terminis tan ajustats”, ha afirmat Garcia.
La formació ha advertit que aquesta previsió serà encara més necessària en el futur, ja que la Magdalena de 2027 començarà en febrer, fet que obligarà a publicar les ajudes amb major antelació per garantir una participació adequada.
Compromís també ha assenyalat que l’eliminació del sistema anterior, que permetia en una primera fase sol·licitar la participació i posteriorment presentar el llibret, donava major previsibilitat a les entitats. “Aquest mecanisme generava seguretat a colles i gaiates a l’hora de planificar els seus treballs”, ha explicat Garcia. Mentre que enguany hi ha hagut entitats que han elaborat els llibrets sense saber amb certesa si hi hauria convocatòria ni en quines condicions.
A més, la coalició ha lamentat que s’haja eliminat la puntuació específica vinculada al llenguatge inclusiu. Per a Compromís, aquesta decisió suposa un retrocés en la visibilització de les dones dins del món de la festa. “El llenguatge inclusiu no és accessori, és una ferramenta perquè totes les persones se senten representades en unes festes que són de totes i tots”, ha remarcat Garcia.
Finalment, Compromís ha insistit que el que demanen és previsió, respecte i coordinació amb la realitat de Castelló. “Les nostres festes mereixen sensibilitat institucional i una planificació adequada. Per això demanem que, a partir d’ara, les ajudes es publiquen en la primera quinzena de gener i amb terminis suficients perquè les entitats puguen treballar amb tranquil·litat”, ha conclòs.
