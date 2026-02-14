La Gaiata 1 se puede quedar fuera del concurso de la Magdalena 2026: ¿Qué ha pasado exactamente?

Los monumentos de la gaiata 1 de Castelló pueden quedarse fuera del Concurso de Gaiatas de las fiestas de la Magdalena de 2026. Una situación que no resultaría novedosa dentro de los sectores gaiateros porque en 2025 ya fue descalificada la gaiata 8 Portal de l'Om porque en el escudo del monumento solamente había tres barras rojas en lugar de cuatro.

Sin embargo, en esta ocasión, el motivo por el que Brancal de la Ciutat no estaría incluida en el certamen es completamente diferente.

Un problema informático en el ordenador de la gaiata ha motivado que la solicitud de este sector, uno de los de más solera de la capital de la Plana, para participar en el Concurso de Gaiatas 2026 no hay llegado en el plazo establecido para este trámite.

Según ha explicado el presidente de Brancal de la Ciutat, Arturo España, al periódico Mediterráneo, una vez se tuvo conocimiento de este problema, fue el propio máximo responsable de la entidad el que comunicó a la comisión lo que había pasado y recibió el apoyo de todos sus miembros, con una respuesta ejemplar ante esta situación.

Ahora, la gaiata 1 realizará una solicitud a quien corresponda donde explicará lo sucedido y analizar si se puede reconducir la situación y, finalmente, participar en el Concurso de Gaiatas 2026. En este sentido, España ha destacado que Brancal de la Ciutat cuenta con el apoyo y respaldo de las otras 18 gaiatas para presentar esta solicitud "con el fin de intentar enmendar el error y que las 19 gaiatas podamos optat al Concurso".

Si finalmente no pudieran concurrir, las gaiatas de Brancal de la Ciutat sí que podrán participar en el desfile de gaiatas, protagonizar el acto del bautismo de los monumentos y ubicarlos en su sector durante la semana grande, además de estar presentes en la Encesa.

"El orgullo de la comisión de la gaiata 1 es lucir nuestros monumentos", ha concluido Arturo España.