Medida municipal
Atención inquilinos de Castelló: Quedan solo 15 días para poder bonificarse la tasa de la basura de 2026. ¿Cómo hacerlo?
Hasta el 50% de descuento
Los inquilinos tienen de fecha máxima el 1 de marzo para bonificarse la tasa de la basura del 2026 con las visitas al ecoparque ya que a partir de esa fecha los descuentos para contabilizarán para el año que viene (2027).
Según ha explicado el concejal de Economía y Hacienda, Juan Carlos Redondo, para acceder a esta reducción, los arrendatarios deberán, por un lado, acreditar las visitas realizadas al ecoparque, tanto fijo, como móvil, y, por otro, justificar que residen en el domicilio mediante su contrato de alquiler u otro documento acreditativo. Será necesario haber efectuado entre tres y seis visitas para obtener una bonificación del 30%, o siete o más visitas para alcanzar el 50% de reducción.
Redondo ha destacado que el Ayuntamiento capitalino quiere que todos los castellonenses «se puedan beneficiar de las rebajas fiscales que ha puesto en marcha este equipo de gobierno municipal, son ayudas para amortiguar el basurazo de Sánchez”.
«Con las bonificaciones a la tasa de basura la gran mayoría de los castellonenses va a pagar en 2026 menos dinero incluso que en 2024», ha añadido el concejal de este área municipal.
Más rebajas
Además de estas bonificaciones vinculadas al reciclaje, el Ayuntamiento prevé un 3% de bonificación adicional por domiciliar este recibo, también bonificaciones especiales para familias numerosas y cuotas reducidas para situaciones de vulnerabilidad, dependencia o discapacidad. El pasado año se registraron 300.000 visitas a los centros de reciclaje.
Estas ayudas vinculadas al reciclaje se suman a las rebajas fiscales que el equipo de gobierno ha aplicado desde el inicio de la legislatura para beneficiar a las vecinas y vecinos: se ha bajado el IBI tres veces acumulando ya una rebaja del 8% en tres años; se ha reducido el impuesto de vehículos; se mantienen las bonificaciones en la plusvalía y por tercer año consecutivo se ha suspendido la tasa de terrazas a la hostelería
Así, para contabilizar las visitas a los ecoparques, tanto fijos, como móviles, el usuario debe identificarse con el DNI o con la tarjeta ciudadana, ambos documentos son compatibles.
Uno no sustituye en ningún caso al otro, por lo que quien todavía no tenga la tarjeta ciudadana no pierde ningún derecho, tal y como ya adelantó el periódico Mediterráneo.
Toda la información de las bonificaciones fiscales está disponible en Taxa de fem-Ayuntamiento de Castelló de la Plana, según ha informado Juan Carlos Redondo.
