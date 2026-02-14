Memorial a los no nacidos en Castelló. Todos los detalles

El Ayuntamiento de Castelló ya perfila un nuevo proyecto propuesto por el grupo municipal de Vox y que homenajeará a los niños no nacidos de la capital de la Plana. Se trata de una iniciativa que el consistorio ya ha concretado y que se materializará en un memorial ajardinado en el cementerio de San José. Pese a que en un principio la idea era buscar un espacio en el Nuevo Cementerio, al final el equipo de gobierno ha optado por hacerlo en el antiguo recinto y, más en concreto, en la zona más cercana a la Cuadra del Borriolench y con entrada por ese vial, según ha adelantado el concejal de Vox y responsable del área municipal de Familia e Infancia, Alberto Vidal, en declaraciones al periódico Mediterráneo.

"Será un espacio dedicado a los bebés no nacidos que muchos padres nos han pedido", ha proseguido el edil, quien ha explicado que el ejecutivo local ya ha visitado la zona para que pueda realizarse este proyecto cuanto antes.

Este memorial no será el primero de la provincia de Castellón porque hay otros dos cementerios, el de Vila-real y el de Vinaròs, que ya cuentan con él. En el primero de los casos, este espacio en el que se rinde tributo a estos niños se ubicó a propuesta de Compromís y en Vinaròs, de Vox, al igual que ha sucedido en Castelló donde será una realidad este año.

Son lugares para el duelo y el recuerdo de estos niños y estas iniciativas responden a la necesidad "de reconocer y dignificar el duelo gestacional y perinatal", ha proseguido Vidal, quien ha detallado que este tipo de memorial está extendido tanto a nivel nacional como internacional, por lo que el consistorio capitalino ha optado por que Castelló cuente también con este homenaje para los bebés que no llegaron a nacer. Así, esta iniciativa del partido de Abascal en la capital de la Plana busca dar respuesta «a la creciente demanda de muchas familias que, tras la pérdida de un hijo no nacido, no cuentan con un lugar adecuado donde poder recordarlo y vivir su duelo de forma personal e íntima», explicó Vidal a este periódico. "La pérdida de un hijo no nacido es un dolor que marca profundamente a los padres y a su entorno, y contar con un lugar donde recordarles puede ser un gran alivio emocional y merece el respaldo de las instituciones», ha continuado Vidal.

«Este espacio contribuirá a reconocer la dignidad de la persona humana desde el momento de la concepción, ya que desde entonces existe un nuevo ser humano en el vientre materno», ha indicado.