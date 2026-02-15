Ajuntament
Compromís alerta de la proliferació de rates al centre de Castelló després de les queixes veïnals i reclama reforçar la neteja
Pau Sancho: “Si fins a tres zones diferents alerten del mateix problema, el govern no pot dir que no en té constància”
Compromís per Castelló ha recollit les queixes expressades en l’última Junta de Districte Centre sobre la presència de rates en diferents punts de la ciutat. Durant la reunió, fins a tres zones del districte van advertir de la proliferació de rosegadors a l’entorn de l’Hospital Provincial, als voltants de l’Escola Pia i en la zona de l’antic asil del carrer Governador. A aquesta situació s’hi suma l’aparició de rosegadors morts al voltant del Mercat de Sant Antoni.
Arran d’aquestes alertes, la formació ha traslladat la qüestió a les comissions informatives per saber si l’Ajuntament havia detectat un increment de la presència de rates o alguna incidència fora dels paràmetres habituals. Però, tot i les queixes expressades per diferents punts del districte, el regidor de Sanitat ha afirmat que no té constància de cap augment i que “els indicadors es mantenen dins de la normalitat”.
“Quan fins a tres zones diferents del districte alerten del mateix problema, vol dir que hi ha una preocupació real al carrer”, ha manifestat el regidor de Compromís, Pau Sancho. En aquest sentit, ha advertit que “si el govern de Begoña Carrasco diu que no en té constància, o bé no és conscient del que està passant o no li està donant la importància que mereix”.
Sancho ha recordat que Compromís ve advertint des de fa temps de la manca de neteja en diferents zones de la ciutat. “La brutícia acumulada al costat dels contenidors i les deixalles fora de lloc no són només una qüestió estètica; generen problemes de salubritat i poden afavorir l’aparició de rates i altres insectes”, ha afirmat.
Per això, la formació considera que el govern municipal no pot limitar-se a afirmar que els paràmetres són els habituals, sinó que ha d’atendre els avisos del veïnat i actuar amb més diligència. “Quan el problema es detecta al carrer, cal escoltar i anticipar-se, no mirar cap a un altre costat”, ha conclòs Sancho.