Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atropello mortal CastellóDirecto temporal viento CastellónRachas "salvajes" en CastellónBrusco cambio tiempoDescalificación gaiata 1Collas Magdalena 2006
instagramlinkedin

Magdalena

La Filà d'En Trilles, 'Volaoret d'or' 2026 de la Colla del Rei Barbut de Castelló

La entidad homenajeada fue fundada en 2003 en el Grau

Miembros de la Filà d'En Trilles del Grau en fotografía de archivo.

Miembros de la Filà d'En Trilles del Grau en fotografía de archivo. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

La Colla del Rei Barbut decidió ayer en asamblea general extraordinaria nombrar Voladoret d´or 2026 a la Filà d’En Trilles, asociación cultural sin ánimo de lucro fundada en 2003 y dedicada a recrear, difundir y poner en valor la cultura dentro del marco festivo del Grau . Según explicaron desde la Colla del Rei Barbut, la entidad galardonada también fomenta la participación ciudadana en actividades sociales y culturales y colabora con entidades, asociaciones y colectivos para enriquecer la identidad cultural del distrito marítimo.

Logotipo de la Colla del Rei Barbut.

Logotipo de la Colla del Rei Barbut. / Mediterráneo

«El motor de la Filà es la convicción de que las tradiciones solo perduran cuando se viven con pasión y se transmiten de generación en generación. Por ello, sus actividades no solo se centran en el desfile o la fiesta, sino también en la educación, la cultura y la integración social», explicaron desde la asociación castellonense con sede en la plaza de las Aulas.

Noticias relacionadas

El acto oficial del nombramiento tendrá lugar el viernes 6 de marzo a las 21.00 horas en los salones del hotel Jaime I, un día antes del comienzo de las fiestas de la Magdalena que se desarrollarán del 7 al 15 de marzo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rosa Vicente, 57 años: 'Me duele en el alma cerrar la tienda. Echaré de menos a mi clientela
  2. Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
  3. Cierra la tienda con más robos de Castelló tras las obras de la Avenida Valencia: 'Era un sinvivir
  4. César Ruiz, pescatero de Castelló: 'Para un año es estupendo y estamos satisfechos
  5. La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
  6. Restaurantes míticos de Castelló en el recuerdo
  7. La Gaiata 1 se puede quedar fuera del concurso de la Magdalena 2026: ¿Qué ha pasado exactamente?
  8. 14 años trabajando para que se queme todo en una hora'. Habla el dueño de la nave calcinada en la Ciudad del Transporte

La Filà d'En Trilles, 'Volaoret d'or' 2026 de la Colla del Rei Barbut de Castelló

La Filà d'En Trilles, 'Volaoret d'or' 2026 de la Colla del Rei Barbut de Castelló

La Unidad de Mediación Policial de Castelló resuelve el 85% de los conflictos vecinales. ¿Cómo acudir a ella?

La Unidad de Mediación Policial de Castelló resuelve el 85% de los conflictos vecinales. ¿Cómo acudir a ella?

Castelló supera más del 80% de ocupación hotelera el pasado fin de semana por el turismo deportivo

Castelló supera más del 80% de ocupación hotelera el pasado fin de semana por el turismo deportivo

Atención inquilinos de Castelló: Quedan solo 15 días para poder bonificarse la tasa de la basura de 2026. ¿Cómo hacerlo?

Atención inquilinos de Castelló: Quedan solo 15 días para poder bonificarse la tasa de la basura de 2026. ¿Cómo hacerlo?

Compromís demana més previsió amb les ajudes als llibrets de la Magdalena i proposa convocar-les en gener

Compromís demana més previsió amb les ajudes als llibrets de la Magdalena i proposa convocar-les en gener

Los bomberos de Castelló suman un soporte vital básico para autoprotección y atención ciudadana por el fuerte viento

Los bomberos de Castelló suman un soporte vital básico para autoprotección y atención ciudadana por el fuerte viento

La Gaiata 1 se puede quedar fuera del concurso de la Magdalena 2026: ¿Qué ha pasado exactamente?

La Gaiata 1 se puede quedar fuera del concurso de la Magdalena 2026: ¿Qué ha pasado exactamente?

Memorial a los no nacidos en Castelló. Todos los detalles

Memorial a los no nacidos en Castelló. Todos los detalles
Tracking Pixel Contents