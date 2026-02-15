Magdalena
La Filà d'En Trilles, 'Volaoret d'or' 2026 de la Colla del Rei Barbut de Castelló
La entidad homenajeada fue fundada en 2003 en el Grau
La Colla del Rei Barbut decidió ayer en asamblea general extraordinaria nombrar Voladoret d´or 2026 a la Filà d’En Trilles, asociación cultural sin ánimo de lucro fundada en 2003 y dedicada a recrear, difundir y poner en valor la cultura dentro del marco festivo del Grau . Según explicaron desde la Colla del Rei Barbut, la entidad galardonada también fomenta la participación ciudadana en actividades sociales y culturales y colabora con entidades, asociaciones y colectivos para enriquecer la identidad cultural del distrito marítimo.
«El motor de la Filà es la convicción de que las tradiciones solo perduran cuando se viven con pasión y se transmiten de generación en generación. Por ello, sus actividades no solo se centran en el desfile o la fiesta, sino también en la educación, la cultura y la integración social», explicaron desde la asociación castellonense con sede en la plaza de las Aulas.
El acto oficial del nombramiento tendrá lugar el viernes 6 de marzo a las 21.00 horas en los salones del hotel Jaime I, un día antes del comienzo de las fiestas de la Magdalena que se desarrollarán del 7 al 15 de marzo.
