La Filà d'En Trilles, 'Volaoret d'or' 2026 de la Colla del Rei Barbut de Castelló

La Colla del Rei Barbut decidió ayer en asamblea general extraordinaria nombrar Voladoret d´or 2026 a la Filà d’En Trilles, asociación cultural sin ánimo de lucro fundada en 2003 y dedicada a recrear, difundir y poner en valor la cultura dentro del marco festivo del Grau . Según explicaron desde la Colla del Rei Barbut, la entidad galardonada también fomenta la participación ciudadana en actividades sociales y culturales y colabora con entidades, asociaciones y colectivos para enriquecer la identidad cultural del distrito marítimo.

Logotipo de la Colla del Rei Barbut. / Mediterráneo

«El motor de la Filà es la convicción de que las tradiciones solo perduran cuando se viven con pasión y se transmiten de generación en generación. Por ello, sus actividades no solo se centran en el desfile o la fiesta, sino también en la educación, la cultura y la integración social», explicaron desde la asociación castellonense con sede en la plaza de las Aulas.

Noticias relacionadas

El acto oficial del nombramiento tendrá lugar el viernes 6 de marzo a las 21.00 horas en los salones del hotel Jaime I, un día antes del comienzo de las fiestas de la Magdalena que se desarrollarán del 7 al 15 de marzo.