El Grau celebra Carnestoltes tras el fin de la alerta roja y recupera los actos suspendidos por el temporal

El fin de la alerta roja y la mejora de las condiciones meteorológicas han permitido que el Grao de Castellón haya celebrado finalmente Carnestoltes 2026, después de que la jornada prevista para ayer tuviera que ser anulada. Los actos suspendidos se han recuperado hoy en una celebración marcada por el ambiente festivo y las ganas de disfrutar tras el episodio meteorológico.

Ha sido una jornada multitudinaria. Entre las autoridades asistentes han estado la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, la teniente de alcalde del distrito marítimo, Ester Giner, y el concejal de Economía y Hacienda, Juan Carlos Redondo.

La alcaldesa ha destacado “el buen ambiente que se ha vivido durante toda la jornada en unas fiestas muy arraigadas en el Grao y que siempre nos arrancan una sonrisa por la creatividad e imaginación de sus carrozas y disfraces, además, en un año tan marcado por el fuerte viento”.

En este sentido, la alcaldesa ha destacado la comprensión de los vecinos al tener que anular la programación del sábado, “afortunadamente la previsión se ha cumplido, han desaparecido las alertas meteorológicas y se ha podido celebrar el Gran Desfile que todos esperaban”. Del mismo modo ha agradecido a las diferentes concejalías el trabajo de coordinación realizado previamente, revisando el recorrido del desfile y con las brigadas de limpieza dejando todo listo para la celebración”.

Por su parte, Ester Giner ha puesto en valor “el gran trabajo que hemos visto hoy en carrozas y disfraces, que en muchos casos conllevan todo un año de dedicación y esfuerzo para convertirse en protagonistas de Carnestoltes”.

La jornada, diferente a la de otros años por las circunstancias meteorológicas vividas ayer, ha arrancado con el desfile infantil, seguido del gran desfile de Carnestoltes, en el que han participado pequeños y mayores disfrazados, carrozas, charangas y batucadas como los Dimonis de la Plana y Rabakuten, además de la compañía Drag Magic y la compañía LA FAM acompañando al Rey Carnestoltes.