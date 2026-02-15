Presenten la XI Trobada de Muixarangues de Castelló
Serà el pròxim 18 de febrer
La Conlloga Muixeranga de Castelló presentarà el pròxim dimecres 18 de febrer al Menador-Espai Cultural, la XI Trobada de Muixerangues de Castelló.
Aquesta trobada està coorganitzada per la Conlloga Muixeranga de Castelló i la Junta de Festes de Castelló de la Plana.
Diversos reconeixements
En la presentació es donaran a conèixer les colles participants en la trobada.
També es coneixerà el disseny del cartell, l’entitat o persona Conlloguer/a 2026, el concurs de Fotografia XI Trobada de Muixerangues de Castelló (a través d’Instagram) i les més de trenta entitats i empreses col·laboradores.
Acte consolidat
La onzena edició de la Trobada de Muixerangues de Castelló és la confirmació que s’ha consolidat com un dels actes destacats de la programació de les Festes de la Magdalena i en el calendari muixeranguer, i que tothom espera a la nostra ciutat.
