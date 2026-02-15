Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Presenten la XI Trobada de Muixarangues de Castelló

Serà el pròxim 18 de febrer

Imatge de la trobada de l'any passat.

Imatge de la trobada de l'any passat. / GABRIEL UTIEL

Ramón Pérez

Castelló

La Conlloga Muixeranga de Castelló presentarà el pròxim dimecres 18 de febrer al Menador-Espai Cultural, la XI Trobada de Muixerangues de Castelló.

Las mejores imágenes de la X Trobada de Muixerangues de Castelló en la plaza Huerto Sogueros

Las mejores imágenes de la X Trobada de Muixerangues de Castelló en la plaza Huerto Sogueros

Las mejores imágenes de la X Trobada de Muixerangues de Castelló en la plaza Huerto Sogueros / Gabriel Utiel

Aquesta trobada està coorganitzada per la Conlloga Muixeranga de Castelló i la Junta de Festes de Castelló de la Plana.

Diversos reconeixements

En la presentació es donaran a conèixer les colles participants en la trobada.

El cartell de la presentació.

El cartell de la presentació. / Mediterráneo

També es coneixerà el disseny del cartell, l’entitat o persona Conlloguer/a 2026, el concurs de Fotografia XI Trobada de Muixerangues de Castelló (a través d’Instagram) i les més de trenta entitats i empreses col·laboradores.

Acte consolidat

La onzena edició de la Trobada de Muixerangues de Castelló és la confirmació que s’ha consolidat com un dels actes destacats de la programació de les Festes de la Magdalena i en el calendari muixeranguer, i que tothom espera a la nostra ciutat.

