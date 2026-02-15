La Unidad de Mediación Policial de Castelló resuelve el 85% de los conflictos vecinales. ¿Cómo acudir a ella?

El servicio de mediación de la Policía Local de Castelló ha logrado el 85% de acuerdos entre las personas que han decidido sentarse a resolver conflictos vecinales a través de esta iniciativa municipal. Entre los casos que ha tratado esta unidad policial que ha realizado 169 intervenciones en un año destacan los conflictos por molestias de ruidos (49), acoso vecinal (24), uso de zonas comunes (15) o problemas por insalubridad (14) además de por lindes y pasos de cortesía (10) o disputas entre inquilinos y caseros (8). Los meses con mayor actividad han sido junio y julio con 21 y 20 casos respectivamente y han acudido 114 mujeres frente a 73 hombres. También hay que destacar que de todos los casos, solamente dos quedaron sin acuerdo y uno tuvo que ser derivado a la Policía Nacional.

Su función

La función principal de esta unidades ayudar a las personas a gestionar y resolver conflictos mediante el diálogo, en lugar de la confrontación o los procesos judiciales. De esta forma, los castellonenses que acuden a este servicio policial aprende, a través de sesiones guiadas, a resolver problemas de manera pacífica y constructiva, construir relaciones más sólidas y duraderas y a conocer mejor sus propias emociones y las de los demás. Se trata de que ambas partes alcancen acuerdos beneficiosos y adquieran herramientas para gestionar futuros conflictos en distintos ámbitos de su vida, como el familiar, laboral o vecinal.

En este sentido, el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, explicó que la mediación policial «es un ejemplo de cómo podemos acercar la seguridad a la vida diaria de los vecinos. No se trata solo de intervenir cuando hay un conflicto, sino de enseñar a gestionarlo de manera pacífica y constructiva». «Esta unidad, integrada en la Sección de Proximidad, trabaja para que las personas encuentren soluciones dialogadas, fortaleciendo sus relaciones y evitando que los problemas crezcan. Es una apuesta clara por la prevención, por la convivencia y por que todos salgamos beneficiados cuando se busca el entendimiento y no la confrontación», prosiguió el edil responsable de este área en declaraciones al periódico Mediterráneo.

¿Dónde acudir?

Por otra parte, los ciudadanos que quieran solicitar la mediación policial y activar el proceso pueden hacerlo a través de varias vías que ha previsto la Policía Local. Una solicitud al servicio de mediación vía registro de entrada en cualquier tenencia alcaldía de la ciudad o a través de la sede electrónica; por el email: plmediacion@castello.es; llamando al teléfono corporativo de la unidad de mediación al teléfono 669678772; o presencialmente en Central de Policía Local, en el antiguo cuartel de Tetuán XIV.