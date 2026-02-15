El viento deja paso al Carnaval del Grau de Castelló

Y tras el vendaval, ha llegado la calma y... el Carnaval. Los castellonenses han salido este domingo a las calles del Grau para disfrutar del gran desfile que la fuertes rachas de viento obligaron a retrasar y en la que han participado decenas de adultos y niños, del concurso de disfraces de mascotas y del tradicional entierro de la sardina que pone punto y final a las celebraciones y que dará paso a la Cuaresma.

Desfile de Carnaval en el Grau de Castelló / Gabriel Utiel

A media mañana, enanitos, carritos de bebés, ovejas, cartas, payasos, roqueros, una tarta de boda o hippies, entre otros, han recorrido el centro del distrito marítimo acompañados por charangas y batukadas como los Dimonis de la Plana y Rabakuten además de la compañía Drag Magic y la compañía La Fam que ha acompañado al Rey Carnestoltes. Durante todo el desfile, que ha discurrido en un buen ambiente, han recibido los aplausos y el apoyo de los asistentes entre los que se encontraban la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner; y el concejal de Economía, Juan Carlos Redondo.

Además, por la tarde se ha celebrado el concurso de disfraces de mascotas organizado por el Ayuntamiento de Castelló, la Asociación de Comercios del Grau y la clínica veterinaria Bitxets y que ha contado con la colaboración de la artista María Griñó. Koque y toda su familia (su suegra Amy; su enamorada, Lía; sus hijos Aria, Kira y Mateo; su hermano, Coco, y su primo Pipo se han subido a la Panderola y ganaron el primer premio.

Ganadores del certamen. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Por la tarde, el acto simbólico del entierro de la sardina pone punto y final a estas jornada festivas que comenzaron el viernes pese a las condiciones meteorológicas que condicionaron la programación del fin de semana.

Todas las imágenes del entierro de la sardina en el Grau de Castelló / Toni Losas / Toni Losas

¿Quién era el Carnestoltes?

Tras el entierro de la sardina, se desveló el secreto mejor guardado hasta entonces. ¿Quién era el misterioso vecino que se escondía detrás de la máscara de Carnestoltes y sus acompañantes? Se trata de Jorge Vera, al que acompañaban Patricia Ciscar y Adriana Moya.