De árboles caídos a daños en antenas o cristales rotos: las 700 actuaciones realizadas en Castelló por el huracán que trajo la borrasca Oriana

El paso de la borrasca Oriana ha obligado a realizar cerca de 700 actuaciones en la ciudad de Castelló por parte de los servicios de Emergencia, Policía Local y Bomberos y las Brigadas Municipales desde el sábado. La mayoría de ellas tienen que ver con ramas y árboles caídos, elementos en la vía pública como cascotes o daños en antenas, tejados y cubiertas de edificios tanto privados como municipales. Así lo ha explicado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco.

La alcaldesa de Castellón ha resaltado que "lo más importante es que esta borrasca, que mantuvo a toda la provincia en alerta roja durante la jornada del sábado, sólo ha dejado daños materiales y no hay que lamentar daños en las personas. Eso es sin duda el mejor dato que podemos ofrecer".

Actuaciones en el polideportivo Gran Vía / Ayuntamiento de Castelló

Como se recordará el temporal de viento asociado a la borrasca Oriana tuvo su mayor impacto en la ciudad de Castellón entre las jornadas del sábado 14 y el domingo 15 de febrero y obligó a activar la alerta roja en la provincia.

La alcaldesa de Castelló ha asegurado que este lunes, y el tiempo que sea necesario, "se va a seguir trabajando desde los diferentes servicios municipales para restablecer la normalidad lo antes posible en las zonas afectadas y, lo más importante, evitar cualquier tipo de riesgo o posibilidad de situación de peligro a la ciudadanía".

Carrasco ha comentando que este lunes "los servicios de Emergencia, Policía Local y Bomberos y las Brigadas Municipales están realizando actuaciones en lugares como la avenida Casalduch, con caída de cascotes; en el Camí de les Fonts, con un muro caído".

Asimismo, en el Grau "se está actuando en el edificio de la Tenencia de Alcaldía del Grau, donde se ha procedido a sanear una caída de cascotes, así como la reparación de varias marquesinas rotas avenida del Mar y Ferrandis Salvador", ha referido la máxima responsable municipal.

Instalaciones deportivas

Asimismo, respecto a las intervenciones por daños causados por el temporal de viento, la alcaldesa de Castellón se referido de manera especial a los trabajos que se está realizando en las instalaciones deportivas de la ciudad.

Begoña Carrasco ha citado, entre otras acciones que se están llevando a cabo “la reparación del techado de Polideportivo Gran Vía, donde se ha procedido también a la retirada de cascotes y elementos movidos en el exterior de esta instalación, así como el la reposición de la red del fondo sur del campo, que se había soltado”.

En cuanto a Pabellón Chencho “se siguen realizando labores de limpieza y reparación de algunos cristales del pabellón sur y norte rotos, así como la limpieza de las canchas de balonmano y fútbol sala, que han acumulado gran cantidad de polvo. Además se ha notificado la caída de postes de una portería de fútbol, contenedores tumbados o señalética dañada en el entorno de esta zona deportiva”.

En el Javier Marquina también se ha notificado la caída de un poste en uno de los campos y alguna red suelta. Por otro lado en el Parque Sindical se ha comprobado arbolado dañado, así como otros daños en cartel de la estructura exterior”.

Por lo que respecta al Pabellón Ciutat de Castelló “se ha notificado un cristal roto en los accesos del público, así como un árbol caído en el aparcamiento del pabellón y una señal caída”.

También en el edificio de la sede del Patronato de Deportes se están reparando diferentes desperfectos como roturas de cristales en diferentes ventanas y puertas. En el Gaetà Huguet, el viento movió las colchonetas exteriores como las del salto de pértiga, además de remover gran cantidad de la arena del foso para salto de longitud.

Finalmente, en el Pabellón “Pablo Herrera” del Grau, se registró la caída del un cartel de la instalación deportiva, fijado a una ventana”, ha apuntado la alcaldesa.

120 árboles caídos

Carrasco también ha destacado que “durante la jornada de hoy lunes las Brigadas Municipales revisarán y actuarán en diferentes desperfectos como la caída de árboles en viales como calle Río Nilo, Río Nervión, avenida del Mar, plaça del Primer Molí, calle Columbretes o junto al Palau de la Festa, entre otras zonas urbanas”.

La primera edila ha resumido que “entre el sábado y domingo se talaron 79 árboles, quedan pendientes los que estamos revisando, y según reportan desde las Brigadas Municipales, se llegará seguramente a los 120 árboles en la ciudad”.

Desde el Cuerpo de Bomberos también se ha recordado que “desde el domingo se trabaja con cerca de 40 servicios como consecuencia del viento fachadas, a cascote muros con riesgo de caída y saneamiento de cascotes”.

Cementerio de San José

Otro de los puntos donde los servicios municipales están trabajando a contrarreloj para restablecer la normalidad es el Cementerio de San José. Carrasco ha detallado que “en este caso, los desperfectos más importantes los tenemos en las telas asfálticas de las terrazas que se han levantado por la fuerza de viento, así como afección en búcaros o cristales de los nichos y lápidas del camposanto, entre otras incidencias”

La alcaldesa de Castellón ha insistido en que “durante e lustenes, y el tiempo que sea necesario, se va a seguir trabajando desde los diferentes servicios municipales para restablecer la normalidad lo antes posible en las zonas afectadas y, lo más importante, evitar cualquier tipo de riesgo o posibilidad de situación de peligro a la ciudadanía”.

Finalmente, Begoña Carrasco ha agradecido “tanto la paciencia y colaboración de la ciudadanía ante este episodio extraordinario, así como la actuación y la labor titánica de todos los servicios municipales para restablecer cuanto antes la normalidad en toda la ciudad, así como en las instalaciones municipales”.