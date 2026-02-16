Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La asistente virtual 'María José' te ayuda a realizar más de 200 trámites municipales en Castelló. ¿Quieres saber cómo funciona?

El servicio está activo a partir de este lunes

La asistente virtual 'María José' te ayuda a realizar más de 200 trámites municipales. ¿Quieres saber cómo funciona?

La asistente virtual 'María José' te ayuda a realizar más de 200 trámites municipales. ¿Quieres saber cómo funciona?

Mediterráneo

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Se llama María José y está dispuesta a ayudarte en la realización de más de 200 trámites municipales a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Castelló. Y es la nueva asistente virtual que el departamento de Modernización ha puesto a disposición de la ciudadanía a través de sede.castello.es, con un lenguaje intuitivo, para hacer llegar la información que necesite el vecino de una forma fácil y rápida a partir de este lunes.

A un solo click, los castellonenses pueden resolver dudas a través de María José y de los enlaces que propiciará según la consulta. Así lo ha explicado el concejal de Modernización y Transparencia, Paco Cabañero, quien ha detallado que los trámites que más demandan los vecinos en la sede electrónica están relacionados con el empadronamiento, las bonificaciones de impuestos y los que están relacionados con los procesos selectivos de personal.

El concejal Paco Cabañero junto a los funcionarios del área de Modernización del Ayuntamiento de Castelló, este lunes.

El concejal Paco Cabañero junto a los funcionarios del área de Modernización del Ayuntamiento de Castelló, este lunes. / P. A.

"Castellón se sitúa a la vanguardia en modernización con este asistente que transforma la atención al ciudadana, más cercana y con reducción en el tiempo de búsqueda en la información", ha proseguido el edil Cabañero, tras destacar la importancia de facilitar la relación ciudadana con la administración local desde la "transparencia, la seguridad de datos y la ética digital".

De esta forma, y poniendo a disposición de los castellonenses las nuevas tecnologías, solamente hay que acceder a la sede electrónica donde María José interactuará con el vecino para ofrecerle la información que le pregunte.

Por cierto, ¿por qué la asistente se llama María José? Porque la reina de Santa Rita de 2026, una funcionaria del departamento de Modernización del Ayuntamiento de Castelló, tiene ese nombre.

TEMAS

La asistente virtual 'María José' te ayuda a realizar más de 200 trámites municipales en Castelló. ¿Quieres saber cómo funciona?

La asistente virtual 'María José' te ayuda a realizar más de 200 trámites municipales en Castelló. ¿Quieres saber cómo funciona?

