Castelló revalida su distinción de Family Friendly por su apoyo a la familia

El Ayuntamiento de Castelló ha revalidado un año más el reconocimiento como municipio Family-Friendly, una distinción otorgada por la European Network of Family-Friendly Municipalities a aquellas ciudades que destacan por la implementación de políticas públicas que sitúan a la familia en el centro de la acción institucional. Esta red europea, enmarcada en el ámbito de la Unión Europea, reconoce anualmente el compromiso de los municipios adheridos y valora las iniciativas desarrolladas durante el ejercicio anterior en materia de apoyo, acompañamiento y protección a las familias.

En el caso de Castelló, el reconocimiento corresponde a las políticas impulsadas a lo largo de 2025 desde la concejalía de Familia e Infancia, creada por el actual equipo de gobierno con el objetivo de incorporar de forma transversal la perspectiva de familia en la acción municipal. La distinción fue entregada en el marco de la 5ª edición del Congreso de la European Network of Family-Friendly Municipalities, celebrado en el Comité Europeo de las Regiones en Bruselas, donde el concejal de Familia e Infancia, Alberto Vidal, participó junto a representantes de 14 ciudades de 10 países europeos para compartir experiencias y buenas prácticas en el ámbito de las políticas familiares.

El concejal ha señalado que “este reconocimiento europeo supone un respaldo al trabajo riguroso y planificado que estamos desarrollando para consolidar un modelo de ciudad que sitúa a la familia en el centro de las políticas públicas”. En este sentido, ha afirmado que “desde la creación de la concejalía de Familia e Infancia hemos estructurado una estrategia clara, con medidas concretas dirigidas a mejorar la conciliación, reforzar el acompañamiento a las familias numerosas y monoparentales y prestar una atención especial a aquellas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad”.

Vidal ha destacado además que “no hablamos de iniciativas aisladas, sino de una línea de actuación coherente y sostenida en el tiempo, que integra la perspectiva de familia en distintas áreas municipales y que hoy recibe el aval de una red europea de referencia”. Asimismo, ha añadido que “formar parte activa de esta red nos permite contrastar nuestras políticas con otras ciudades europeas, aprender de sus experiencias y, al mismo tiempo, posicionar a Castellón como un municipio comprometido con el bienestar familiar”.

El edil ha subrayado que “nuestro compromiso es continuar avanzando en 2026 en nuevas medidas y recursos que fortalezcan a las familias, porque entendemos que invertir en ellas es invertir en cohesión social, estabilidad y futuro para nuestra ciudad”.

La Casa de la Familia, proyecto pionero presentado en Bruselas

En el marco de este mismo congreso europeo, Vidal ha expuesto ante los representantes municipales participantes la futura Casa de la Familia como un proyecto pionero que se inaugurará próximamente en Castellón y que aspira a convertirse en referente europeo en atención integral desde el ámbito local. El concejal detalló que este nuevo espacio ofrecerá asesoramiento, orientación y apoyo especializado a las familias castellonenses, consolidando la estrategia municipal que ha permitido a la ciudad revalidar su reconocimiento como municipio Family-Friendly.