Compromís dice que el programa oficial de la Magdalena deja fuera a la música en valenciano

Compromís per Castelló ha lamentado que la programación oficial de conciertos de la Magdalena 2026 no cuente con ningún grupo que cante en valenciano, una situación inédita en los últimos años y que, para la formación, supone un nuevo paso en la invisibilización de nuestra lengua dentro de las fiestas mayores de la ciudad.

El concejal de Compromís, Pau Sancho, ha afirmado que “Begoña Carrasco copia el peor modelo de María José Catalá y evidencia que existe una decisión a nivel del País Valencià para arrinconar nuestra lengua también en los grandes eventos públicos”.

Compromís recuerda que el año pasado, a través de la Fira Trovam, la Magdalena acogió el concierto de La Fúmiga, que reunió a cerca de 5.000 personas y se convirtió en uno de los actos musicales más multitudinarios de las fiestas. Este año, pese a que la Fira Valenciana de la Música se ha vuelto a ofrecer al Ayuntamiento para organizar un concierto similar, la formación señala que el gobierno municipal ha decidido dejar fuera cualquier propuesta en valenciano del cartel oficial.

Para Compromís, esta decisión no es neutra y consolida “una línea política que aparta la lengua propia de los espacios centrales de la programación cultural de la ciudad”, como ha manifestado Sancho, quien ha defendido que la Magdalena debe reflejar también la realidad musical en valenciano y ha instado al gobierno de Begoña Carrasco a rectificar e incorporar propuestas dentro del cartel oficial.

Con todo, desde la formación animan a la ciudadanía a participar y apoyar los espacios donde la música en valenciano sí tendrá presencia durante las fiestas, como el tradicional Concert del Rotllo de Compromís, que se celebrará el viernes 13 por la tarde en la calle Sant Fèlix, así como en las distintas actuaciones organizadas por colectivos, collas y gaiatas.