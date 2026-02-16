Comercio
Así está el Mercado Central de Castelló tras el comienzo de las obras de remodelación
El mercado provisional abrió el pasado jueves en la plaza Santa Clara
El Ayuntamiento de Castelló ya ha iniciado las obras de remodelación del Mercado Central que cuentan con una inversión de 10 millones de euros y que renovarán eete recinto con nuevas paradas y espacios dedicados a la gastronomía. Los trabajos tienen una duración de más de un año, por lo que pasado jueves abrió al público el mercado provisional en la plaza Santa Clara que, pese a que se tienen que realizar algunos ajustes, ha sido del agrado de vendedores y clientes, tal y como publicó este diario.
De esta forma, las máquinas ya han entrado en el antiguo recinto que cuando esté finalizado ofrecerá una una imagen y uso a la ciudadanía potenciando el comercio local y contribuyendo a la reactivación del centro urvano, la economía y el comercio de proximidad con usos gastronómicos y turísticos como ocurre en otros mercados de la geografía nacional e incluso europea. Un mercado que será referente y que se convertirá en el principal punto de encuentro ciudadano en el centro, no solo de la ciudad, sino de nuestra provincia, que a través de sus paradas, de su gente, de su ambiente, según afirmó la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco.
La reforma que ya ha comenzado se ha llevado a cabo de la mano de los vendedores en consenso con el consistorio.
