Las seis bandas internacionales que actuarán en las fiestas de la Magdalena de Castelló 2026, una a una

Seis bandas internacionales participarán este año en el Festival de Música de Festa que ha organizado el Ayuntamiento de Castelló a través de la Junta de Festes y que tendrá lugar en la capital de la Plana del 12 al 15 de marzo. Así, las formaciones que visitarán la ciudad son la Debreceni Majorette Együttes, de Hungría; la Waseda University Marching Band, de Tokio (Japón); la U.S. Air Forces in Europe - Air Forces Africa Band con sede en la base aérea de Ramstein (Alemania); la Helsingør Pige Garde de Helsingør (conocida por el Castillo de Kronborg, escenario de Hamlet) de Dinamarca; la Kamper Trompetter Korps, de Kampen (Holanda); y la Musikverein Graz Süd, de Graz (Austria).

Así lo ha confirmado la concejala de Fiestas, Noelia Selma, junto Estefanía Climent, responsable de la Junta de Festes de este evento que llega a su 35 edición y que traerá a Castelló a más de 600 participantes. "Castellón vuelve a convertirse en punto de encuentro de culturas, sonidos y tradiciones que cruzan fronteras y unen continentes a través del lenguaje universal de la música", ha dicho Selma, quien ha concretado que este festival ha crecido hasta consolidarse "como una cita imprescindible dentro del calendario festivo y cultural de Castellón, proyectando la ciudad al ámbito internacional y reforzando su vocación abierta, acogedora y mediterránea".

Noelia Selma y Estefanía Climent durante la presentación del Festival de Bandas Internacional para las fiestas de la Magdalena 2026, este lunes. / Mediterráneo

En esta edición, Castellón recibe agrupaciones procedentes de Europa, Asia y América, representando una extraordinaria diversidad de estilos musicales y cada una aporta su identidad, su historia y su cultura convirtiendo "nuestras calles y plazas en un escenario vivo donde conviven marchas tradicionales, música sinfónica, repertorio popular, espectáculos coreografiados y propuestas contemporáneas".

Por su partes, Estefanía Climent ha destacado que este festival "no es solo un encuentro musical: es un espacio de intercambio cultural, de convivencia y de hermandad entre pueblos. Es la demostración de que la música de festa, en todas sus formas, es capaz de emocionar, sorprender y unir a personas de diferentes lenguas y tradiciones bajo un mismo sentimiento festivo".

De esta forma, los castellonenses podrán disfrutar de la elegancia coreográfica de las majorettes centroeuropeas, de la precisión y espectacularidad de las marching bands universitarias asiáticas, de la solemnidad y excelencia técnica de las bandas militares norteamericanas, de la tradición nórdica de las guardias musicales juveniles, de la potencia moderna de los drum & bugle corps europeos y de la riqueza sinfónica de las bandas centroeuropeas de gran tradición.

Además, la Banda Municipal de Castelló participará en el acto del día 15 de marzo en la plaza Mayor (Intersolfa) para cerrar el espectáculo. Durante su estancia, las bandas actuarán en Huerto Sogueros, además de en el desfile de animación el viernes 13 de marzo por la tarde, en el coso multicolor del jueves 12 de marzo y en el desfile final del día 15.

Los detalles de cada banda

HUNGRÍA

Debreceni Majorette Együttes

Ciudad: Debrecen (segunda ciudad más importante de Hungría)

Fundación: Década de 1970 (movimiento de majorettes en expansión en Europa del Este)

Especialidad: Desfile coreográfico con bastones, danza y acompañamiento musical

Debrecen es una ciudad con una fuerte tradición cultural y musical, conocida por su Gran Iglesia Reformada y por su festival floral anual. En este contexto nace el Debreceni Majorette Együttes, con el objetivo de enriquecer los desfiles y celebraciones públicas mediante coreografías sincronizadas.

El grupo destaca por:

• Coreografías precisas y visualmente impactantes.

• Vestuario elegante y colorido.

• Trabajo coordinado con bandas de viento.

• Participación en festivales internacionales de Europa Central y del Este.

Su estilo combina tradición húngara con estética moderna de majorettes centroeuropeas.

Banda de Hungría. / Mediterráneo

JAPÓN

Waseda University Marching Band

Procedencia: Universidad de Waseda, Tokio

Fundación universitaria: 1882 (una de las más prestigiosas de Japón)

Especialidad: Marching band universitaria de alto nivel competitivo

Las bandas universitarias japonesas tienen un nivel técnico extraordinario, con entrenamientos intensivos y una cultura de disciplina muy marcada.

La Waseda University Marching Band es conocida por:

• Precisión milimétrica en movimientos.

• Coreografías complejas con figuras geométricas.

• Repertorio variado: música sinfónica, contemporánea, pop y bandas sonoras.

• Espectáculos tipo “show band” de estilo americano adaptado a sensibilidad japonesa.

Japón es uno de los países con mayor desarrollo del formato marching show en Asia, y esta agrupación representa esa excelencia técnica y estética.

Banda de Japón. / Mediterráneo

ESTADOS UNIDOS

U.S. Air Forces in Europe - Air Forces Africa Band

Sede: Base aérea de Ramstein (Alemania)

Dependencia: Fuerza Aérea de los Estados Unidos

Carácter: Banda militar oficial profesional

Esta agrupación representa musicalmente a la Fuerza Aérea estadounidense en Europa y África. Está compuesta por músicos profesionales seleccionados mediante audiciones altamente competitivas.

Características principales:

• Repertorio versátil: marchas militares, jazz, música sinfónica, música popular americana.

• Formación en distintos ensembles: banda sinfónica, combo de jazz, grupo ceremonial.

• Función diplomática y cultural en actos oficiales internacionales.

• Alto nivel técnico y musical.

Su presencia aporta solemnidad institucional y prestigio internacional al festival.

Banda de EEUU. / Mediterráneo

DINAMARCA

Helsingør Pige Garde

Ciudad: Helsingør (conocida por el Castillo de Kronborg, escenario de Hamlet)

Fundación: 1957

Tipo: Banda femenina juvenil de desfile

Es una de las agrupaciones juveniles más emblemáticas de Dinamarca. El término “Pige Garde” significa “Guardia de chicas”.

Destacan por:

• Uniformes tradicionales de inspiración militar ceremonial.

• Formación exclusivamente femenina.

• Participación en festivales europeos e intercambios culturales.

• Repertorio basado en marchas escandinavas y música ligera.

Representan el modelo nórdico de formación musical juvenil, basado en disciplina, educación y cohesión grupal.

Banda de Dinamarca. / Mediterráneo

HOLANDA

Kamper Trompetter Korps

Ciudad: Kampen

Fundación: Década de 1960

Formato: Drum & Bugle Corps (metales y percusión)

Holanda es uno de los países europeos con mayor tradición en bandas de estilo show y competición. El Kamper Trompetter Korps se especializa en:

• Potente sección de metales.

• Percusión dinámica y visual.

• Montajes escénicos coreografiados.

• Participación en competiciones europeas de marching show.

Su estilo es moderno, espectacular y orientado al impacto visual y sonoro.

Banda de Holanda. / Mediterráneo

AUSTRIA

Musikverein Graz Süd

Ciudad: Graz

Tipo: Banda sinfónica tradicional austríaca

Austria posee una de las tradiciones bandísticas más antiguas de Europa Central. El Musikverein Graz Süd forma parte de esa cultura musical arraigada.

Características:

• Interpretación de marchas austríacas clásicas.

• Música popular centroeuropea.

• Repertorio combina música tradicional y moderna.

• Participación en festivales y celebraciones regionales.

Su estilo aporta elegancia, tradición y sonoridad centroeuropea clásica.