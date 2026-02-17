Compromís promueve una declaración contra la planta de amoníaco en el Grau de Castelló por riesgo, contaminación y falta de retorno local

Compromís per Castelló llevará al próximo pleno una declaración Institucional de rechazo al proyecto de Armonia Green, la planta de amoníaco que se pretende instalar en el polígono del Serrallo. La formación se ha sumado al manifiesto impulsado por la plataforma No a la Contaminació y defenderá que la corporación municipal se posicione de manera clara e inequívoca en contra de una infraestructura que supone un elevado riesgo industrial en una zona ya altamente saturada y ningún beneficio real para la industria de nuestras comarcas.

La coalición señala que la planta produciría amoníaco destinado principalmente a la exportación, utilizando la electricidad generada por las centrales de ciclo combinado del Serrallo, es decir, a partir de la quema de gas. Para Compromís, esto desmonta el relato del “amoníaco verde” y consolida un modelo en el que Castelló asume la contaminación y los riesgos, mientras el producto final se transporta a otros países europeos.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha sido contundente: “Es amoníaco y es peligroso. Y además no será verde. Lo que quieren implantar en el Grau es un proyecto que nos dejará la contaminación, incrementará el riesgo en el polígono industrial y el hidrógeno que se genere no se quedará para descarbonizar nuestra industria azulejera, sino que se irá fuera”.

Garcia también ha recordado que inicialmente se anunció como una inversión de más de mil millones de euros y mil puestos de trabajo, pero que las propias previsiones de la empresa han rebajado considerablemente estas cifras. “Ni la inversión ni el empleo serán los que se anunciaron. Y mientras tanto, el riesgo y la presión ambiental se quedan aquí”, ha advertido.

Además, el amoníaco es una sustancia altamente inflamable y el proyecto prevé grandes tanques de almacenamiento y su transporte por canalizaciones en un área donde ya se concentran centrales de ciclo combinado, instalaciones de combustible e industria química. Para Compromís, esta acumulación de actividad en un mismo espacio incrementa el riesgo industrial y consolida un modelo que carga sobre el Grau, Castelló y Almassora los impactos y las posibles consecuencias de un proyecto que no revierte en el territorio.

Por todo ello, Compromís defenderá en el pleno una Declaración Institucional para que el Ayuntamiento manifieste de manera explícita su rechazo a un proyecto que “no contribuye a una transición energética justa ni responde a las necesidades del tejido industrial de nuestras comarcas”.