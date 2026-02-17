Todos los detalles del calendario fiscal con los plazos para pagar los impuestos en Castelló en 2026

La comisión informativa de Impulso Económico del Ayuntamiento de Castelló ha dado luz verde este lunes al calendario fiscal de 2026 que contempla los plazos en los que los castellonenses y que corroborará la junta de gobierno local esta misma semana y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Según el documento al que ha tenido acceso el periódico Mediterráneo, los plazos, distribuidos a lo largo de todo el año, comienzan en abril y se prolongarán hasta el mes de diciembre de este año en función del tipo de tributo (ver cuadros adjuntos a la información). De esta forma, los impuestos que afectan a un mayor número de ciudadanos como son el IBI, la tasa de la basura y el que hace referencia a la circulación de vehículos, quedan repartidos en dos periodo diferentes. Mientras el Impuesto de Bienes Inmuebles se podrá pagar del 16 de abril al 20 de julio, los otros dos se enmarcan en un segundo periodo después del verano y enmarcado entre septiembre y diciembre.

Calendario fiscal 2026 en Castelló. / Mediterráneo

Desde el área económica del Ayuntamiento de Castelló contemplan varias formas de pago para facilitar el abono de los tributos a los contribuyentes castellonenses y que son la domiciliación bancaria; el pago en las sucursales de las entidades colaboradoras y sus cajeros automáticos; a través del portal tributario (https://portaltributario.castello.es) y por el móvil mediante el código QR del recibo. Los documentos de pago (recibos) se emitirán por la Oficina de Recaudación de la calle Gobernador o se podrán descargar por internet en la sede electrónica.

En el caso de que los vecinos no abonen los impuestos en el periodo de pago voluntario, se iniciará la fase ejecutiva que conllevará el recargo de apremio y de los intereses de demora, según estable el consistorio de la capital de la Plana.

Domiciliaciones de los recibos en Castelló. / Mediterráneo

Hay que recordar que el equipo de gobierno continúa este año (de cara al 2027) con las bonificaciones para disminuir hasta en un 50% la tasa de la basura. Los castellonenses que hayan llevado enseres al ecoparque entre una y seis veces y más de siete durante el 2025, tendrán un descuento del 30 y del 50% respectivamente para este recibo que se emita en 2026. Los inquilinos tienen de plazo hasta el 1 de marzo para beneficiarse de esta medida este año.