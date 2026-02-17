La Generalitat Valenciana incorporará el requisito del arraigo a la hora de adjudicar una vivienda de protección pública en Castelló (también en el resto del territorio autonómico) con el fin de propiciar un mayor control y que estas adjudicaciones sean más justas "aumentando la transparencia a este proceso y tras la petición que han realizado muchos ayuntamientos y los que lleven más años residiendo en la localidad, más posibilidad tendrá de ser uno de los adjudicatarios".

Así lo ha confirmado este martes el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en la presentación del inicio de las dos promociones del Plan Vive que se construirán en la calle Río Llobregat (PAU Censal) y que sumarán 123 viviendas de protección pública a la capital de la Plana. De estas, 21 se destinarán a l'Entitat Valenciana de l'Habitatge (EHVA) para alquiler asequible y el resto saldrán a la venta. Estas edificaciones se llevarán a cabo gracias a la cesión de dos parcelas por parte del Ayuntamiento de Castelló y la colaboración público privada de la mano de las administraciones y, en este caso, de las empresas constructoras Xiop Group y Marina d'Or.

"Aumentamos la trasparencia para que las adjudicaciones de estas viviendas sean más justas" Juanfran Pérez Llorca — President de la Generalitat Valenciana

Pérez Llorca, quien ha estado acompañado por la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero; la delegada del Consell, Susana Fabregat; además de los representantes del EVHA; y la concejala de Vivienda, Ester Giner.

La Generalitat incorporará el requisito del arraigo para adjudicar una vivienda de protección pública en Castelló / Kmy Ros / KMY ROS

El president ha detallado que el requisito del arraigo llegará a través de una enmienda a la ley de Simplificación Administrativa que se está tramitando en la actualidad y entrará en vigor cuando la norma se apruebe de forma definitiva. Una cuestión que contribuirá a evitar casos como el que ha ocurrido en Alicante y que la capital de la Plana cuenta con total garantías para que no se repita en Castelló, según la primera edila. "Sobre los hechos de Alicante habrá que pedir responsabilidades a los que gobernaban cuando se produjeron esos hechos porque los que me ha molestado es que en un tema tan sensible como es el de la vivienda y que ha estado abandonado por el gobenro anterior, había unos jetas que se han aprovechado presuntamente para tener una vivienda y eso es lo que hay que corregir y potenciar los controles", ha dicho.

"El gobierno local demuestra su total compromiso con la vivienda" Begoña Carrasco — Alcaldesa de Castelló

Por su parte, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carraso, ha destacado el total compromiso del gobierno local con la vivienda y ha recordado que el consistorio pondrá en marcha ayudas para el alquiler joven, así como las cinco nuevas viviendas sociales que ha adquirido el municipio para las que ha destinado 1,5 millones de euros. Además, ha hecho especial hincapié en que la ciudad está inmersa en el arreglo de varios grupos de la ciudad con casi 600 viviendas gracias a los 17 millones de fondos europeos del Plan Barrios y ha destacado que Castelló desarrolla cinco unidades de ejecución con casi 4.000 viviendas y el 40% de ellas serán de protección pública.