Jaque mate a las parcelas y solares con maleza en Castelló con 270.000 euros

El Ayuntamiento de Castelló destinará 270.000 euros con el fin de seguir haciendo frente a la maleza que crece en las parcelas del término municipal y cuyos propietarios no limpian pese a la obligatoriedad de llevar a cabo trabajos de desbroce y adecuación para evitar la proliferación de mosquitos o incendios.

La Comisión de Ciudadanía del consistorio capitalino ha dado luz verde a la aprobación del expediente paa contratar, mediante procedimiento abierto, este servicio de limpieza y vallado de parcelas privadas mediante ejecución subsidiaria en el término municipal para los próximos tres años. De esta forma, en el caso de que los dueños de estos solares no lleven a cabo el cumplimiento del requerimiento de limpieza lo hará el Ayuntamiento y después remitirá el gasto al propietario para su pago.

No obstante, y según datos municipales de 2025, las quejas por el estado de estos solares rústicos ubicados en su mayoría en zonas limítrofes con terrenos urbanos, principalmente junto a la ronda de circunvalación, han ido en disminución. Si en 2022 fueron 315; en 2023, 307; en 2024, 294 y en 2025, cerca de 200. Unas cifras que avalan que los castellonenses que poseen este tipo de solar son cada vez más conscientes de la necesidad de mantenerlos en buenas condiciones.

Desde el Ayuntamiento de Castelló siempre han hecho especial hincapié en la necesidad de que estos solares se encuentren en condiciones óptimas para evitar riesgos innecesarios y para contribuir a la buena imagen de la ciudad.