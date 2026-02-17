El PSOE de Castelló dice que Carrasco cumple 100 días sin explicar la contratación de la carta del ‘basurazo’

La portavoz del grupo municipal socialista de Castelló, Patricia Puerta, ha afeado este martes a la alcaldesa, Begoña Carrasco, que esta semana alcance los 100 días sin contestar a la solicitud de información detallada relacionada con la edición y reparto de la carta del basurazo. En este sentido, la edila socialista ha recordado que la formación ha pedido estos datos por registro hasta en tres ocasiones.

Puerta ha señalado que la ciudadanía recibió el panfleto en sus domicilios entre octubre y noviembre y fue justo ese último mes cuando el Grupo Municipal Socialista recurrió por primera vez al registro municipal para recibir la información relacionada con el expediente de contratación.

El uso de este canal ha sido en vano después de más de tres meses y, en estos momentos, Carrasco no ha ofrecido los datos a los que tiene derecho la oposición en su labor fiscalizadora del equipo de gobierno. “Es el vecindario de Castelló quien ha pagado con sus impuestos esta carta partidista repleta de mentiras y, en estos momentos, ni la ciudadanía ni nosotros sabemos cómo y de qué manera han contratado este servicio”, en palabras de Puerta.

“No consta ni inicio de expediente de contratación ni informes jurídicos ni siquiera el contrato suscrito con la empresa adjudicataria”, ha considerado la portavoz socialista, al respecto de un gasto que, según el único documento facilitado por el equipo de gobierno, ascendió a 18.083,45 euros.

El equipo de gobierno ha vetado el acceso al expediente de contratación para que ningún residente sepa cómo ha sido el proceso administrativo. “Es una muestra más de la opacidad de Carrasco, que prometió una legislatura de transparencia y cercanía, pero lo cierto es que no deja de poner barreras a una información que debería estar al alcance de todos los grupos municipales”, según las mismas fuentes.

Esta práctica se repite en el día a día en el Ayuntamiento. Sin ir más lejos, el equipo de gobierno contestó este lunes en las comisiones informativas a preguntas formuladas por los grupos de la oposición en enero de 2025, así como al coste de esta campaña correspondiente al pasado mes de noviembre.