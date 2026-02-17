La UME conquista a la ciudadanía de Castelló

El 3º Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM III) de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha conquistado a Castelló este martes con la exposición de vehículos que ha tenido lugar en la plaza Mayor y que ha atraído a numerosos vecinos, entre ellos muchos niños, y la conferencia Gestión en las catástrofes: una responsabilidad compartida. La UME, impartida por el jefe de Relaciones Institucionales y Comunicación Pública del BIEM III, comandante Manuel Párraga Rodríguez, en el Ayuntamiento de Castelló y la Diputación Provincial.

Durante toda la mañana, la ciudadanía ha conocido cómo es un puesto de mando y los vehículos de emergencia como un camión autobomba, una máquina empujadora, un táctico todoterrerno, dos motocicletas de la Policía Militar, una ambulancia de soporte vital y un remolque con embarcación además de los detalles de cómo actúa este cuerpo de las Fuerzas Armadas y protección en una muestra organizada por la subdelegación de Defensa, la subdelegación del Gobierno, el consistorio de la capital de la Plana y la institución provincial. Los representantes de estas administraciones han asistido a la cita con la UME además del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

Esta muestra ha servido para poner en valor la capacidad de respuesta, preparación y profesionalidad de los efectivos de la UME, quienes actúan con rapidez y eficacia ante incendios forestales, inundaciones, temporales, nevadas y otras catástrofes naturales, siempre al servicio de la ciudadanía.

Además, se ha instalado un estand informativo donde los visitantes han podido conocer con mayor detalle la estructura, organización y operativa del batallón, así como resolver dudas sobre su funcionamiento y los protocolos de actuación que siguen en cada intervención, adaptándose a las características específicas de cada emergencia.

Gran éxito de la conferencia celebrada

Por otra parte, el comandante Párraga ha explicado durante la conferencia cómo se preparan, coordinan y actúan ante una emergencia, destacando la importancia del trabajo conjunto entre administraciones y la colaboración ciudadana. Ha destacado que «en la gestión de catástrofes todos trabajamos a una y somos complementarios, porque en una catástrofe no hay héroes, no consiste en eso, todos trabajamos a una”.