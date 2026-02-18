Cartel de fiestas: La feria taurina de Magdalena suma a su cartel dos nuevas actuaciones

La Feria de la Magdalena 2026 contará con dos actuaciones de la Escuela Taurina. Así lo ha confirmado la Diputación de Castellón que, con el objetivo de fortalecer la tradición taurina de Castelló, ha aprobado, a través del Consejo Plenario del Organismo Autónomo Local de la escuela, el expediente de contratación de seis puestos de novilleros sin picadores en una novillada sin caballos y una clase práctica con muerte de seis novillos, para los alumnos del centro y otros centros docentes designados mediante acuerdos de intercambio.

Las dos actuaciones taurinas se celebrarán los días 10 y 11 de marzo en la plaza de toros de la capital de la Plana. El diputado de la Escuela Taurina, David Vicente, ha señalado la importancia de celebrar este tipo de festejos durante la tradicional Feria de la Magdalena “para mostrar el talento de nuestros alumnos y fomentar la tradición taurina entre los jóvenes de la provincia”.

Además, ha apuntado que estas citas suponen “una bonita oportunidad para que estos jóvenes novilleros, que cada día trabajan para ser toreros en un futuro, disfruten y se den a conocer entre los aficionados”.

El Consejo Plenario de la Escuela Taurina de Diputación ha aparobado estos dos actos para Magdalena. / Mediterráneo

En este sentido, David Vicente ha subrayado la necesidad de ayudar a los jóvenes novilleros castellonenses en sus inicios, y ha mostrado el compromiso del gobierno provincial con “el mundo del toro”.

“Desde la Diputación de Castellón acompañamos a nuestros jóvenes y los animamos a seguir trabajando para cumplir ese sueño que persiguen cada día, que no es otro que ser toreros. Pero también animamos a los castellonenses y aficionados a la tauromaquia a que acudan a la plaza de toros durante estas fiestas y disfruten del espectáculo de estos novilleros”, ha resaltado el diputado responsable de la Escuela Taurina.

Actividades en los 135 municipios

Dentro del compromiso con la tauromaquia castellonense, el organismo autónomo local también ha aprobado el protocolo de adhesión de ayuntamientos al plan formativo anual del OAL Escuela Taurina para acoger clases prácticas formativas y clases prácticas sin muerte. Del mismo modo, ha aprobado las bases de la convocatoria para seleccionar a los municipios que deseen albergar exhibiciones de toreo de salón.

David Vicente ha destacado que “estas actividades son una gran oportunidad para que los novilleros demuestren su valentía y arte y sirven, además, para dinamizar nuestra tierra y fomentar la tradición taurina”.

Los ayuntamientos que estén interesados en acoger estas actividades en sus pueblos pueden solicitar estas actividades. Pero, para poder llevarla a cabo, deberán disponer de una plaza de toros fija o portátil homologada de acuerdo con la normativa vigente o un recinto habilitado al efecto; contar con banda de música y personal de plaza que asegure el correcto desarrollo de la actividad formativa, así como contar con alguacillo, y tener servicios médicos y vestuarios, entre otros compromisos que deberán asumir para poder llevar a cabo la actividad en sus municipios.

El diputado de la Escuela Taurina ha hecho hincapié en que cuantos más municipios se sumen al plan formativo, “mayor será la actividad para la Escuela Taurina y, por lo tanto, más oportunidades tendrán nuestros jóvenes de demostrar sus habilidades y destrezas en el toreo”.

El periodo para que los municipios puedan solicitar la celebración de las clases prácticas será el comprendido entre el día siguiente a la publicación de este protocolo en el BOP y hasta el 20 de abril.

Toreo de salón

En cuanto a las exhibiciones de toreo de salón, la Escuela Taurina de la Diputación ha contratado la prestación de 10 servicios. El servicio, tal y como ha explicado el diputado, se “prestará mediante la presencia del profesorado y alumnado de la Escuela Taurina, que realizarán una exhibición de toreo de salón para todos los públicos, ofreciendo las primeras nociones del arte de la tauromaquia, así como la explicación del desarrollo de una corrida de toros”.

Con esta actividad, la institución provincial dará a conocer el toreo y su técnica a todos los castellonenses, fomentando la afición taurina entre los más jóvenes. El plazo para que los municipios puedan solicitar la celebración de exhibiciones de toreo de salón finalizará el 31 de octubre o con la asignación de los 10 servicios contratados para 2026.