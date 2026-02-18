El caso de las multas de la zona azul fuerza la dimisión del concejal de Castelló Cristian Ramírez: este será su sustituto

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló, Cristián Ramírez, ha presentado este miércoles su dimisión por el caso de las multas de la zona azul. El edil, a quien le sustituirá en el cargo Gonzalo Romero, ha asegurado que deja el acta por salud mental y para poner fin a una "desmedida y rastrera campaña de persecución" de la que dice haber sido objeto desde hace más de dos años y que le ha perjudicado a nivel personal y familiar. La alcaldesa Begoña Carrasco ha agradecido a Ramírez "la decisión valiente y comprometida", al tiempo que ha reconocido el trabajo que ha desempeñado el edil desde sus distintas áreas, y que "han ayudado a transformar la ciudad y cumplir con la palabra dada a los castellonenses".

La renuncia del hasta ahora edil de Movilidad se produce tan solo tres semanas después de que la Audiencia de Castellón reabriera el caso contra Cristian Ramírez por el impago de 134 multas en la zona azul de Castelló, después de estimar un recurso de apelación del PSPV de Castelló contra el archivo de la causa. El auto exigió al juzgado que dio carpetazo a la causa que inicie nuevas diligencias para determinar si el impago de las sanciones "pudo deberse a un posible delito de tráfico de influencias u otra actuación con relevancia penal".

Ramírez ha hecho público un comunicado en el que explica las causas de su renuncia. Asegura que se trata de una decisión "tomada a conciencia", dado que la situación le está afectando seriamente. "Necesito priorizar mi salud metal, ya que el clima y determinadas situaciones provocadas por los partidos de la oposición me han generado un nivel de ansiedad inasumible", describe.

Cristián Ramírez ha presentado su dimisión como concejal de Movilidad de Castelló. / Mediterráneo

El edil de Castelló explica que con su decisión quiere también dejar al margen de todo debate a sus compañeros del equipo de gobierno municipal y al PP "en el que tanto he creído y trabajado, y al servicio del que seguiré trabajando", dice.

En el escrito en el que ha dado a conocer su renuncia como concejal, Ramírez defiende la labor realizada en los últimos dos años y medio en el Ayuntamiento de Castelló y apunta que ha disfrutado de su trabajo y "de servir a la ciudad, sin límites de horarios ni días". "Cometí un error que ya asumí y por el que pedí disculpas, pero desde los partidos de la oposición se sigue haciendo una campaña desmedida que no respeta ni la vida de las personas, ni ámbitos privados ni derechos que como persona o ciudadano tengo", reflexiona.

Una causa basada en "mentiras y odio"

El edil lamenta que ha tenido que vivir con personas vigilándole en la puerta de su casa, "fotografiando mi coche mañana, tarde y noche, poniendo en entredicho mi honorabilidad, cuestionando mi derecho a la defensa legal personal..." y ha insistido en que la causa está basada en "mentiras, odio y descrédito".

Pocos minutos después de anunciar públicamente su renuncia, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha explicado que respeta y acepta la decisión del edil, a quien ha agradecido su decisión "valiente y comprometida". La primera edila ha anunciado que Gonzalo Romero, que sustituirá a Ramírez (siguiendo la lista electoral) tomará posesión en el próximo pleno de este mismo mes.