Castelló atrae con un encuentro empresarial a inversores chinos de toda Europa para cerrar nuevos proyectos

Castelló acogerá un gran encuentro con empresarios chinos, radicados tanto en España como en el resto de Europa, con el objetivo de atraer futuras inversiones a la ciudad. Esta cita, que contará con la participación y colaboración del Ayuntamiento de Castellón y la Cámara de Comercio busca conseguir "la llegada de nuevas empresas y fortalecer relaciones comerciales, y posicionar a la ciudad de Castellón como enclave estratégico para nuevos proyectos internacionales".

Así lo ha señalado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, que ha señalado que "el objetivo de esta cita es atraer nuevas inversiones, generando nuevos empleos, más riqueza y mayor bienestar en la sociedad castellonense”. Desde la comunidad de empresarios chinos han asegurado que "queremos que vengan a invertir grandes empresas" y apuntan que este encuentro "es un nuevo paso para concretar los proyectos que llegarán en el futuro".

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, se ha reunido con los empresarios chinos. / Mediterráneo

Este anuncio se produce después de que Carrasco se haya reunido con el secretario general de la Embajada de China en España, Liang Nan, así como con el cónsul general, Wang Jialei y los representantes de la Asociación Qingtian General de España. Junto a la alcaldesa, estuvo presente el concejal de Convivencia Social e Interculturalidad y Relaciones Institucionales, Vicent Sales.

La cita llega meses después de que, en el pasado verano, representantes de la Asociación Qintian visitaran el Ayuntamiento de Castelló en el que dieron a conocer su propósito de apostar por Castelló, en el ámbito inversor. De hecho, representantes de este colectivo anunciaron la apertura del mayor bazar chino de la provincia en la capital de la Plana, con 4.000 metros cuadrados dedicados a hogar, menaje, papelería, fontanería y electricidad y mascotas, algo que se concretó en septiembre.

El colectivo empresarial del país asiático ha afirmado que "nuestra idea es ampliar nuestros negocios y la forma en que se hará depende de este futuro". Además, han añadido que "todo puede suceder".

Por su parte, Carrasco ha comentado que "queremos que Castellón sea un referente para la inversión, el talento y el emprendimiento. Que sea una ciudad atractiva y que genera confianza a nivel internacional, sinónimos de estabilidad y de oportunidades”, ha subrayado.

Encuentro enriquecedor

Begoña Carrasco ha comentado que "ha sido un encuentro muy enriquecedor y que ha estado marcado por la buena sintonía institucional y un compromiso compartido de seguir generando oportunidades en la ciudad. Un encuentro de alto nivel donde hemos contado con la presencia del número 2 de la embajada china en nuestro país”.

El edil Vicente Sales, con los representantes de la embada de China en España en la plaza Mayor. / Mediterráneo

Carrasco ha hecho hincapié en “la importancia de abrir y fortalecer las relaciones internacionales de nuestra ciudad con una de las grandes potencias y economías mundiales más importantes como es China”. Por su parte, los empresarios han comentado que "trabajamos para concretar, proyectar y coordinar la reunión empresarial" en la que "está volcado el Ayuntamiento".

“Estableciendo nuevas alianzas podremos abrir también nuevas vías para impulsar la colaboración público-privada entre Castellón y China. Una oportunidad irrenunciable para nuestra ciudad”, ha concluido Begoña Carrasco.