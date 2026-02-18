Compromís advierte que no permitirá que el Plan de Igualdad de Castelló quede “en papel mojado”

El grupo municipal de Compromís per Castelló ha valorado positivamente el contenido del IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. Desde la formación, han destacado que es un documento “bien trabajado y con una base sólida”, fruto del trabajo técnico del Servicio de Igualdad de Oportunidades y de la implicación de la Coordinadora Feminista de Castelló.

La concejala nacionalista Vera Bou ha señalado que el plan incorpora más de 180 enmiendas y que, tras el primer borrador, se han incluido también las últimas alegaciones presentadas, culminando un proceso de negociación que ha permitido alcanzar el texto actual.

Sin embargo, Bou ha advertido que “no queremos que sea papel mojado”. En este sentido, ha anunciado que la coalición realizará un seguimiento exhaustivo de su cumplimiento y ejercerá una fiscalización constante para garantizar que las medidas previstas se desarrollen con rigor y con los recursos necesarios.

Garantías

Compromís per Castelló ha insistido en que el Servicio de Igualdad de Oportunidades (SIO) debe ofrecer una atención de máxima calidad. En este sentido, la formación exige que la empresa externalizada que presta el servicio de psicología sustituya con la máxima celeridad a la profesional actualmente de baja, ya que estas funciones esenciales no se están desarrollando con normalidad.

Asimismo, la formación reclama la designación estable de una figura coordinadora del sistema VioGén, una responsabilidad que actualmente cambia de manera recurrente y que genera deficiencias en el servicio. “Es una figura clave para garantizar la coordinación efectiva entre la Policía Local y la Policía Nacional en el seguimiento y protección de las víctimas”, ha explicado la concejala Vera Bou.

Desde el grupo municipal también han expresado dudas sobre el número exacto de efectivos policiales destinados a VioGén, recordando que en Castelló más del 70% de las detenciones están relacionadas con la violencia de género, un dato que evidencia la magnitud del problema.

Días negros

Compromís ha recordado que la provincia de Castellón ha vivido recientemente dos días negros con el asesinato de dos mujeres y una niña por el hecho de ser mujeres. “Este contexto exige responsabilidad, recursos y compromiso real. No es momento de discursos vacíos”, ha afirmado Bou.

Finalmente, la formación ha subrayado que “el IV Plan de Igualdad debe convertirse en una herramienta real para mejorar la vida de mujeres y hombres, y no en un instrumento utilizado para alimentar discursos de odio contra el feminismo”.