Dimisión en Castelló: Cristian Ramírez renuncia como concejal por las multas de la zona azul

Este es el comunicado íntegro de Cristian Ramírez:

"Hoy he presentado a la alcaldesa de Castellón y presidenta del equipo de gobierno municipal, y también a la Secretaría General del Ayuntamiento de Castellón, mi decisión personal, voluntaria e inamovible de renunciar formalmente a mi acta de concejal y, con ello, a todos los cargos y responsabilidades que de ella se derivaban.

Mi decisión tiene una doble finalidad. De un lado, dejar de ser un cargo público y, con ello, poner fin a la desmedida y rastrera campaña de persecución de la que mi persona ha sido objeto desde hace más de dos años, una situación que me ha perjudicado en lo personal, a mi familia y a mi entorno personal. Y por otro lado, dejar al margen de todo debate a mis compañeros de responsabilidades en el equipo de gobierno y a las siglas del partido en el que tanto he creído y trabajado, y al servicio del que seguiré trabajando.

Esta decisión no es impulsiva, es una decisión tomada a conciencia, puesto que esta situación me está afectando seriamente. Es por eso que necesito priorizar mi salud mental, ya que el clima y determinadas situaciones provocadas por los partidos de la oposición me han generado un nivel de ansiedad inasumible.

La política no es esto. La política es servir a los ciudadanos y trabajar para solucionar sus problemas. A ello me he dedicado en cuerpo y alma durante todo este tiempo, desde que el 17 de junio de 2023 asumí mi cargo de concejal. Durante estos meses, he intentando desempeñar con diligencia y responsabilidad mi tarea. En este tiempo, y desde mis distintas áreas, hemos conseguido modernizar y renovar integralmente el servicio de Bicicas, para que Castellón tenga una movilidad más sostenible. También está en marcha el contrato del nuevo servicio de transporte público, que será un referente de vanguardia en este ámbito, y que será realidad en muy pocos meses. He impulsado la mejora del servicio de jardinería, haciendo de Castellón una ciudad más verde y más bonita, trabajo que ha sido reconocido anualmente por entidades especializadas. Mi trabajo ha contribuido en la desconexión del sistema de cámaras de tráfico del centro heredadas de la anterior corporación que solo eran una caja recaudatoria para los usuarios del centro de nuestra ciudad. Nunca los jóvenes de nuestra ciudad habían tenido tanta voz, tanta visibilidad y tanta oferta de ocio impulsada desde el Ayuntamiento. Sin olvidar que, en el ámbito de mis competencias, ha sido la primera vez que el ‘món de la festa’ ha tenido una atención directa para la tramitación de toda la documentación, en un solo expediente, simplificando trámites, para el desarrollo de las fiestas de la Magdalena y que estas se celebraran por primera vez en la historia con todos los permisos de ocupación de vía pública registrados, atendidos y concedidos, algo que nunca jamás antes en la historia de esta ciudad se había conseguido.

He disfrutado de mi trabajo y de servir a la ciudad. Sin límite de horarios ni días. Cometí un error que ya asumí y por el que pedí disculpas. Pero desde los partidos de la oposición, se sigue haciendo una campaña desmedida que no respeta ni la vida de las personas ni ámbitos privados ni derechos que como persona o ciudadano tengo. Viven en su estrategia permanente de desgastar al contrario, sin importarles lo más mínimo ni la condición humana ni el respeto a la decisión de los votantes. Viven en una campaña de descrédito permanente y de judicialización de la política.

Durante este tiempo, he tenido que vivir con personas vigilándome en la puerta de mi domicilio, fotografiando mi coche mañana, tarde y noche; poniendo en entredicho mi honorabilidad, mi trabajo… cuestionando mi derecho a la defensa legal personal, o despreciando documentos oficiales que acreditan que he cumplido con todas mis obligaciones derivadas de mis actos, tal y como se recoge en las propias normas para cualquier otro ciudadano.

Tantas veces me han llevado al juzgado, tantas veces han perdido las causas que impulsaban, Porque están basadas en mentiras, en odio, en descrédito.

Para mí no todo vale en política. No voy a tolerar lecciones de quienes tanto tienen que callar y de quienes no tienen la más mínima vergüenza de predicar con lo que no cumplen. Y por este motivo, he decidido dar un paso a un lado. Ya no puedo soportar ningún ataque más ni voy a servir de diana para facilitar los golpes a mis compañeros de bancada.

Quiero agradecer a la alcaldesa de la ciudad y presidenta de mi partido la confianza depositada en mí y por brindarme la oportunidad de haber podido trabajar a su lado por lo que más ilusión me generaba: mejorar Castellón.

Pido disculpas de nuevo por los errores que haya podido cometer, aunque he demostrado haber cumplido con todas mis obligaciones como cualquier otro ciudadano. Me marcho para proteger mi salud y recuperar el equilibro que esta situación me ha hecho perder.

Gracias a todos por haberme permitido trabajar al servicio de los castellonenses".